José Luis Bustelo: “No creo en la fama porque yo hago Carnaval para entretenerme”

Han pasado 46 años desde su debut en 1976 con ‘Los samaritanos’ y sigue hilando rimas y melodías. Se estrenó el último año de mayo y vuelve ahora al mes de las flores con una comparsa. José Luis Bustelo llega esta noche al Falla, junto a José Manuel Cardoso, con ‘Los viajantes’, un grupo con gente de peso entre sus filas.

–Sigue viajando y guardando versos en su maleta. ¿Qué le sigue empujando a crear coplas después de tantos años en la brecha?

–Pues ocurre que no sé decir que no y luego, lo más importante, que siempre vienen a buscarme buenos amigos y acabo otra vez en el lío. Esta vez les dije que no a Paco (Catalán) y Cardoso. No me encontraba con ánimos. Pero a los dos días me animé. En el Carnaval no se puede decir ‘ya veré’, hay que decir o sí o no. Me engancharon y aquí estoy.

–¿Tuvo que pensárselo mucho para concursar en un año tan atípico?

–Yo hubiese preferido febrero. Y lo hubiera dejado ya para febrero de 2023. Es raro entrar con manga corta en el teatro. Muchas agrupaciones han llegado a lo justo por que se decidió tarde cambiar a mayo y quizás hubieran estado más preparadas para febrero. Pero bueno, no pasa nada. A disfrutar del momento.

–Siempre ha huido de los focos y le ha faltado la continuidad que han tenido otros grandes autores. ¿Le ha pesado esto para no tener un mejor currículum?

–Pero es que yo no creo en eso, en el currículum ni en la fama. Creo que esto es una cosa para entretenerme y no quiero llegar a ninguna parte. Ni tengo que demostrar nada, si soy bueno o malo. Eso me da igual. Sé que para muchos consiste en eso, en demostrar lo bueno que se es. Vale, puede ser lógico. Pero lo hago por gusto y afición. Luego tiene uno su vida personal, su familia, que es lo que a mí me basta. Recuerdo haber leído en una página web de Carnaval una definición mía. Y me harté de reír porque decía: ‘José Luis Bustelo, un autor que no triunfa porque no le da la gana’. Y en realidad será así. No quiero entrar en una pelea para hacerme ver. Ni estoy por la labor de eso que dicen que hablen de uno, aunque sea mal. Yo quiero que hablen bien, claro.

–¿Qué van a encontrar los aficionados con ‘El viajante’?

–Todas esas cosas de Cádiz que se trasladan afuera y contagian.

–Un año de mucho tipo gaditano, ¿qué le parece?

–Me gusta. Se está reivindicando recuperar esa cosa nuestra, que no dependamos tanto de lo que piensen fuera. Y no dejar de lado lo tradicional y auténtico.

–Usted ha compartido autoría muchas veces. ¿Cómo ha sido trabajar esta vez con José Manuel Cardoso?

–Nos llevamos muy bien y a pesar de la distancia, él en Barbate y yo aquí, hemos podido poner en común las ideas. En el ensayo y por teléfono, que para algo sirve la tecnología. Yo he compuesto con mucha gente, con unos me he llevado de maravilla y con algún otro, no tanto. Pero Cardoso es una buena persona. Noble y sencillo. Un tío extraordinario.

–Zoleta, David Aparicio, Catalán, David Chaves, Tati Rico, Monje… un conjunto con comparsistas destacados y veteranos carnavaleros. Por grupo no se podrá quejar...

-No, no. Para nada. Es muy buen grupo. Hay gente de Sevilla, de Barbate, de Huelva, de Chiclana, San Fernando, El Puerto… es un reparto de diferentes nacionalidades, jejeje.

–Usted ha escrito en los últimos años comparsas mixtas. Y sus hijas Lorena y Nuria salen en la comparsa ‘We Can Do… Carnaval’. ¿Considera ya imparable la integración de la mujer en la fiesta?

–Creo que sí. Y este año veo que se ha dado un gran paso. Me molesta que se tenga que hacer algo así para que la gente se dé cuenta de la valía de las mujeres, cuando se debería haber hecho antes. Pero también es cierto que cuesta conseguir formar un grupo de mujeres. Yo tengo amigos que defendían que la mujer tiene que participar pero los invitaba a salir con mis hijas y me decían que no, que con mujeres no se veía. Hay mucho de hipocresía en todo este apoyo a las mujeres, porque a la hora de la verdad pocos se montan en el carro. Y otra excusa son las voces de ellas. Dicen que las de los hombres suenan mejor… porque estás habituado a escuchar coplas de Carnaval por hombres. Ellas cantan de maravilla, ni mejor ni peor que los hombres.

–¿Qué le ha quedado por hacer en el Carnaval?

–No me puedo quejar de todo lo que me ha pasado en estos 45 años. Yo hago Carnaval por entretenerme. Me da igual ganar o perder. Aunque pensándolo bien, me hubiese gustado participar en un coro y comprobar cómo se monta. Yo me lo imagino, pero me hubiese gustado vivirlo.

–¿Con qué momento o agrupación de su trayectoria se queda?

–Son muchas agrupaciones y cada una en diferentes etapas. Pero sí es cierto que se me quedan en la memoria los repertorios de las comparsas en las que me lo he pasado bien. Muchas veces me cantan mis hijas cosas mías que ni las recuerdo. Y pueden ser incluso de agrupaciones premiadas en donde no disfruté, por esas cosillas que tiene el Carnaval. Asocio mucho los repertorios con el bienestar en los ensayos y luego en la calle tras el Concurso. En la etapa de ‘Los acuarelas’ y ‘Los regaera’ disfruté mucho.