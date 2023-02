Joaquín Quiñones: “Me conformo con mantener el listón de quienes fueron pregoneros gaditanos”

En la plaza de San Antonio, en un escenario situado a escasos metros de donde nació, la calle Bendición de Dios, el Carnaval de Cádiz 2023 será pregonado esta tarde-noche por uno de los grandes copleros de la historia de la fiesta: Joaquín Quiñones Madera. El periódico ‘La pensadora gaditana’, a quien el autor dedicó una comparsa en 2009, es la idea central de un pregón que asegura gaditanismo y coplas. Quiñones subirá al escenario con dos amuletos: el bombín de su comparsa ‘Mississippi Club’ (1990) y el bastón de su madre, fallecida hace siete años.

–¿Cómo se siente el pregonero ante el reto de anunciar el Carnaval de Cádiz?

–Bien. Y tranquilo. El pregón lo terminé hace un mes y el resto de la gente que participará yo sé que lo tiene preparado. Que después puede haber una cosita que no salga como está planeado, pues no sé. Tampoco es el pregón de un profesional. En mi casa, mi familia, está más nerviosa que yo. Como cuando debutaban mis comparsas.

–¿Qué se puede esperar del pregón de Joaquín Quiñones?

–No un macroconcierto y sí a mucha gente de aquí. Alguno de fuera, que no quiero adelantar. Gracias a la intermediación de la productora, que es la misma que hizo los pregones de los del Love, que me lo recomendaron, a Julio Pardo, Merche y Pedro de los Majaras. Ya para mí era una garantía de experiencia preparando los pregones. Y sobre todo será un pregón muy gaditano y carnavalesco. Está dividido en tres partes. La primera se dedica al Mentidero, con mis vivencias de aficionado y cuando empiezo con el apoyo de mi gente. Luego, el Carnaval en general. Y para terminar, cosas de Cádiz que no tienen que ver con el Carnaval.

–¿Le ha costado más o menos que escribir una comparsa?

–No, no. Menos. Y eso que tiene 22 folios. Será que después de diez años retirado estaba más relajado para escribir, menos saturado, Otra cosa es meterle mano a un pasodoble. Y para el libro solidario de Manolo Camacho he hecho pasodobles nuevos y me ha costado tela. Estaba desentrenado. Yo desde que me retiré no he escrito nada.

–¿Podemos adelantar algo?

–Estarán agrupaciones de Cádiz, dos antologías con mis coplas, carnavaleros que cantarán en solitario, periodistas de la ciudad…

–Porque el periodismo estará muy presente.

–Eso es. Voy a representar una redacción de 1.700 y pico, ‘La pensadora gaditana’, que es el periódico que yo homenajeé en mi comparsa de 2009. Un periódico que duró año y medio y que fundó Beatriz Cienfuegos, una pionera.

–¿Va a participar su familia en el pregón?

–Solamente mi hijo Quino, que va cantando en una de las dos antologías. Las nietas son pequeñas, y no pueden subir al tablao, pero van a estar abajo con disfraces de mis comparsas, con mi mujer y mis otras hijas. De maquilladoras estarán una hija mía y mi hermana, las mismas que maquillaban a la comparsa.

–¿En qué o en quién va a pensar cuando se suba al tablao?

–Primero en que tengo a mi barrio detrás, El Mentidero, a escasos metros. Y acordarme de mi padre y de mi madre, que fueron los que de verdad me hicieron aficionado. Mi madre juntaba dinero todo el año para comprar en Carnaval un palco en el Falla. Yo iba al Falla desde los ocho años. Y luego, mi padre trabajaba en la cuadrilla de electricistas del teatro con Eduardo Delgado. Y también estaba el Titi, uno de los Molondro. Casi ná. Eduardo Delgado siempre hacía el primer ensayo de sus chirigotas para sus compañeros de la cuadrilla en el salón de su casa en la calle San Félix. Y mi padre me llevaba, fíjate que experiencia. Viendo allí ‘Los aceituneros’, ‘Los tratantes de ganado’… Eso fue la clave para aficionarme. Y ya después lo que me influyó el maestro Fletilla, que vivía tan cerca de mi casa.

–Siempre ha dicho que jamás soñó con lo que luego consiguió en el Carnaval. Y ahora, como colofón, pregonero de la fiesta a la que tanto dio.

–Para nada. Nunca imaginé que además de ser aficionado iba a codearme con mis ídolos, compitiendo contra ellos, Y escribir para grandes componentes. Yo llevaba ya muchos años componiendo y sin embargo me fascinó escribir para el grupo de Nuestra Andalucía. Ir con ellos en los coches a las actuaciones. Con Pepe Silva, Galleguito, Purri, José el Bombista… iba en la gloria. Y no me quiero olvidar de los tres años que salí con Manolo Moreno, la mano derecha de Paco Alba. Porque yo admiro mucho a los que cuando era aficionado me inculcaron el Carnaval. Y, claro, los más de 20 años con Faly Mosquera. Eso es lo que yo me llevo a la tumba de lo que he vivido en el Carnaval.

–Y todos los que ya no viven estarán presentes de alguna manera.

–Claro. El hijo de Caracol va en una de las antologías y la hija de Aurelio Real, Amanda, también participa. Si se me olvida alguno, es que el coco no me daba para más. Espero que me perdonen. Bueno, también habrá un homenaje a Julio Pardo. Y no faltará un recuerdo al Gordi, Caracol, Aurelio, Miguel Caballero, Luis Vega ‘El Purri’… Algunos de los que se me fueron. Es que yo sigo considerando que yo soy la cabeza visible del pregón, pero representando a todos los que han salido conmigo en estos 35 años. Sin todos ellos mis coplas nunca hubieran existido. Yo solo nunca habría podido ser pregonero. En los otros 15 pregones en la provincia y fuera de Cádiz que he dado siempre ha estado mi grupo a mi lado.

–Acabado el concurso del Falla, ¿qué valoración hace de las letras que le han dedicado al pregonero?

–En cuanto a la letra de la comparsa de Tino, repito que yo nunca le he faltado el respeto a un compañero. Otra cosa es que hay que agrupaciones que no me gustan y, aunque no soy abanderado de nada, cuando me preguntan sigo diciendo que me gusta lo clásico. Que por eso se dan por aludido los que son menos clásicos. A mí me han sacado muchos cuplés y los siguen sacando. Y siempre he dicho que perder una letra para sacársela a un compañero, será que estamos faltos de temas. Pues bueno, allá ellos. Y muy agradecido a las letras que me han cantado a favor, por supuesto.

–Volver a estar más directamente pegado al Concurso y preparando el pregón, ¿le ha reactivado como coplero?, ¿cabría la posibilidad de un regreso?

–En cuanto al concurso, en absoluto. Sí lo he pasado muy bien volviendo a los ensayos, con las antologías que llevo en el pregón. Hacía años que no vivía eso. Volver a ver a gente con la que he echado tan buenos ratos ha sido una satisfacción enorme. Pero no me ha despertado la inquietud por volver al Carnaval. Aparte es que no me gusta cómo está el Concurso ahora. Creo que mi época pasó. Y ahora me dedico a ser un buen aficionado, como era antes de hacer mi primera comparsa. Sigo pensando que se está perdiendo la raíz y el gaditanismo. Y los piropos. Hay repertorios que son telediarios. Y otra particularidad: ahora es cuando me puedo permitir el lujo de criticar. Resulta que ahora es cuando están matando a más gente y sale más gente enferma en los pasodobles que en mi época. Que no era yo solo el que mataba a la gente.

–Cuando se baje del tablao de San Antonio, ¿qué le gustaría que le dijesen?

–Sobre todo que no he bajado el listón de los pregoneros de Cádiz. Y que ha sido un pregón muy gaditano, ameno y carnavalesco. Con eso me conformo. Así está plasmado en el guion. Luego hay que ejecutarlo, claro. Y también espero que no haya levante, que yo me atranco más que una escopeta de caña. (risas).