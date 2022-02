India Martínez: "Es un honor grandísimo que Cádiz se acuerde de mí para pregonar el Carnaval"

La cantante India Martínez ha expresado en un vídeo "la emoción" que ha sentido tras recibir el ofrecimiento por parte del alcalde de Cádiz, José María González, y la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, de pregonar el Carnaval gaditano 2022 el próximo 4 de junio en la plaza de San Antonio.

La cordobesa ha explicado a sus seguidores, y a los gaditanos en general, en un vídeo difundido a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Cádiz, "he estado en una videollamada con la Alcaldía de Cádiz, con el Kichi y con Lola, y me acaban de proponer así muy formal, que se ha puesto muy serio, que si quiero ser la pregonera del Carnaval de Cádiz".

Ante esto, India ha asegurado que "todavía no me lo creo", a lo que ha añadido que es "un honor grandísimo que Cádiz se acuerde de mí".

A partir de estas emociones, la cordobesa se ha sincerado al decir que "pienso que es algo que a lo mejor no sé hacer o se me queda un poco grande, quizás", especialmente tras recordar a otros pregoneros de la fiesta de la talla de Alejandro Sanz o Joaquín Sabina, aunque ha prometido que "lo voy a hacer lo mejor posible".

Una vez que se suba al escenario de San Antonio, India Martínez ha apuntado sobre su pregón que "quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a Cádiz cuánto la quiero, cuánto la he soñado desde siempre". De hecho, la artista cordobesa ha recordado que en su primer disco, el cual grabó en Cádiz rodeada de músicos gaditanos, hay una frase que dice: "Nací en Córdoba, me crié en Almería y sueño con Cádiz". "Desde niña no sé por qué soñaba con ir a Cádiz algún día. El flamenco me unió con Cádiz, con ese deseo de de ir por ser la cuna del flamenco, y después descubrí el Carnaval de la mano de muchos amigos y muchos compañeros. Ya caí rendida y, de verdad, que es un orgullo enrome, grandisimo. Se me queda un poco grande la palabra pregonera", ha afirmado.

Por último, para despedirse se ha reafirmado en sus ideas al manifestar que "voy a aprovechar este momento para poder decirle a Cádiz cuánto la quiero, cuánto la admiro y cuánto la amo con todo el cariño y todo el respeto".