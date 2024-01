Francis Sevilla Pecci: "La comparsa tiene un corte ochentero que reivindica aquella época de forma subliminal”

Aficionado antes que autor y profundo estudioso del Carnaval. Francis Sevilla Pecci, que ya debutó anoche como coplero del coro de La Isla 'Los vitamina', trae este jueves al Falla una comparsa llamada ‘Los gritos de Cádiz’, con la música del Noly y la dirección de un histórico como José Luis Ariza. Sevilla Pecci no participaba en el COAC desde que lo hiciera en 2020 con el coro ‘Cádiz, resiste’. Ahora vuelve en una modalidad que no le es ajena y para la que compuso en varias ocasiones.

–¿Cómo surge este proyecto?

–De manera casual. El Domingo de Ramos tomando café en un bar me encontré con Luis Ariza, que es el director de la comparsa. Me dijo que iba a salir con Luis Ripoll y que si yo les podía echar un cable. Le dije que sí. Luego, ese proyecto no cuajó y Ariza me propuso escribirla yo solo. Y me apetecía sacar una comparsa.

–¿Y cómo fue el fichaje del Noly como músico?

–Otra casualidad. Yo iba a hacerme cargo de letra y música. Pero estando en un bar del Mentidero con Luis Ariza en junio, hablando de la comparsa, se sentó en una mesa del al lado el Noly. Reclamó nuestra atención y se acercó. Se sentó con nosotros y se me encendió en ese momento la bombilla y se lo propuse. Se quedó pensativo pero me dijo que sí al momento.

–Tratándose del Noly, la música es muy esperada.

–Claro, lo sabemos. Y en realidad es muy bonita. Es increíble que con todas las músicas que ha hecho no se parezcan ninguna. Es justo reconocer que después de anunciar que la música sería de él, empezó a unirse más gente al grupo. Sirvió para contar con gente de nivel como el Pati, por ejemplo, que salió varios años con Martínez Ares y que está cantando muy bonito. O un chirigotero de la época del Petra, Carapalo y Santander como es el Tano.

–Contento con el grupo, entonces.

–Mucho. Por un lado es un grupo nuevo, con lo cual hay que empastar las voces y cohesionarlas. Y en lo personal, quitando a tres no los conocía. Incluso a Ariza, antes de ese Domingo de Ramos, lo conocía de hola y adiós. Está siendo una experiencia muy bonita por recuperar sensaciones en los ensayos, los he disfrutado. Y disfrutando al escribir. Y por conocer gente que te aporta y a la que descubres.

–Con ese personal y el Noly en la música, no se puede esperar otra cosa que una comparsa de corte clásico.

–Totalmente. Bueno, más que clásica es una comparsa de corte ochentero, me gusta esa palabra. A ver, no se habla de los 80, pero se reivindica ese Carnaval de manera subliminal. Para mí, por mi edad, esa década es especial. Lo que te empapa en tu infancia y adolescencia es lo que te acompaña el resto de tu vida.

–José Luis Ariza, un clásico de las comparsas. ¿Qué aporta cómo director?

–Se nota su participación en que le gusta el mismo Carnaval que a mí y la misma forma de cantar. Nos hemos compenetrado muy bien, Y tiene consigo una veteranía y una sabiduría adquirida junto a muchos buenos directores. Solo decir que ha salido con ‘Soldaditos’ o ‘Encajebolillos’ ya basta para hacerse respetar ante un grupo.

–¿Por dónde van los tiros, hasta lo que se pueda contar, de ‘Los gritos de Cádiz’?

–Es un tipo muy gaditano basado en un libro. Solo puedo adelantar eso. Una comparsa con un presupuesto bajo, que ya se sabe lo que es iniciar un nuevo proyecto y sin recursos generados el año anterior. Es muy difícil para el que empieza, sobre todo en comparsas, donde se espera siempre una gran puesta en escena. Hemos hecho un esfuerzo personal muy grande.

–Se cumplen 30 años de la chirigota ‘Caimán’, en la que usted participó. ¿Qué le supone haber formado parte de la trayectoria del Sheriff, el pregonero de este Carnaval?

–Un orgullo muy grande porque fue una maravillosa etapa como guitarra desde ‘Pa ke samurai de risa’ (1991) y como guitarra y músico desde ‘Los Jackson beybe...’ (1992) hasta ‘Robobocop’ (1996). Me hace mucha ilusión el pregón de Juanma.

–Ha competido usted en la modalidad de coros, casi siempre con uno a pie. ¿Qué opinión le merece el estado de la modalidad?

–Tiene a favor que existe una gran variedad, con distintas propuestas, lo que enriquece a la modalidad. Es muy fácil para el aficionado decantarse por un modelo u otro. No se puede decir que la modalidad esté muerta, ni mucho menos. Pero… el coro sigue sin enamorar al aficionado en general. No tiene el tirón que debería tener. Gustarte los coros no debería ser incompatible con que te gustan las comparsas y las chirigotas. Es que hay quienes ni los escuchan. Y no toda la culpa no es de los coros. Los coros están bien trabajados con mucho esfuerzo detrás. Pero es la última de las modalidades en atención. ¿De quién es la culpa? Un poco de todos. Hay un público en Cádiz al que le gusta los coros y lo mismo es una buena idea, como decía Kiko Zamora, hacer una final solo de esta modalidad. Es triste que se abra el telón para el coro y haya muchas butacas vacías. Pero parece que los problemas crónicos del Concurso no se quieren arreglar.