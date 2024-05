Francis Sevilla Pecci, nuevo presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz

Francis Sevilla Pecci será el nuevo presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Su candidatura, avalada por un mínimo de 41 socios, fue la única presentada al proceso electoral abierto por la entidad y cuyo plazo acabó a las nueve de la noche de este viernes. Los estatutos de Autores contemplan que si existe una sola candidatura, su cabeza visible se convierte automáticamente en presidente. De esta manera, ya no tendrán que celebrarse las elecciones previstas para la jornada del 12 de junio.

Sevilla Pecci será el octavo presidente de la historia de Autores desde su fundación en 1986. Fueron sus antecesores Enrique Villegas, José Antonio Valdivia, José Antonio Villanego, Eugenio Mariscal, Quico Zamora, Paco Cárdenas y Miguel Villanueva. Este último ha presidido la asociación en los últimos cuatro años, habiendo desempeñado el cargo además de 1987 a 1991 y de 2010 a 2015.

Villanueva confirmaba este viernes a amigos y conocidos la decisión de no optar a la reelección con estas palabras: “Ante las reiteradas preguntas, os participo que por razones personales y familiares he tomado la firme decisión de no presentarme a la próxima convocatoria de Elección a Presidente de nuestra AACC. Ha sido un honor haber contado con vuestro apoyo y amistad en estos años. Salud, y un sincero abrazo para todas las personas que han confiado en mi gestión”.

Francisco Javier Sevilla Pecci, estudioso de la fiesta gaditana, se inició en el Carnaval como autor de chirigotas juveniles a finales de los años 80. Entre 1992 y 1996 fue el autor de la música de las chirigotas de Juan Manuel Braza ‘El Sheriff’: ‘Los Jackson beybe and beybe..’., ‘Esto está amañao’, ‘Caimán’, ‘Los varones’ y ‘Robobocop 092’.

Posteriormente hizo sus propias comparsas y en 2008, en el primer año de creación de su coro a pie, se alzó con el tercer premio con ‘La calle del arte’. Sevilla Pecci también ha sido componente, entre 2015 y 2017, del coro de Faly Pastrana. Asimismo, en 2015 fue autor, junto al Libi, que hacía los cuplés, de la comparsa portuense de Los Majaras ‘Donde candela hubo’.

En 2024, Sevilla Pecci ha participado como autor del coro de San Fernando ‘Los vitamina’ y de la comparsa, con la música de El Noly, ‘Los gritos de Cádiz’.