Faly Mosquera: "Le prometí a mi padre que mi última copla en el Falla sería un tango"

44 años de comparsa, ya son años, y Faly Mosquera cerró la puerta a una modalidad a la que tanto le dio desde su sabiduría y, sobre todo, desde su privilegiado oído. Fue en 2020 con 'Los salvajes' cuando dijo adiós y tres años después ha vuelto como corista con Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas. Se lo debía a su padre, Carlos Mosquera, corista de los de antaño partícipe en la recuperación de la fiesta tras la Guerra Civil. "Se me han venido muchas emociones a la cabeza porque le prometí que mi última copla en el Falla sería un tango. Y aquí estoy loco de contento", explica Mosquera tras la actuación de 'Los Martinez'.

Para cumplir la promesa tenía que encontrar un sitio donde lo acogieran como le han acogido. "Me han abierto las puertas de esta casa y no puedo estar más feliz", decía. Mosquera ha vivido una experiencia muy distinta a las anteriores, siendo soldado raso en un grupo que no tenía que afinar. "Ha sido curioso, pero no me ha costado adaptarme. Hombre, cuando me han pedido opinión la he dado, claro, pero solo eso. Se ve que me respetan", contaba entre risas.

No ha hecho falta su intervención en el montaje del coro "porque Julito Pardo es un fenómeno, una maravilla, que trata muy bien a su grupo". Mosquera considera "clave" el nuevo aire que Pardo junior le ha dado al coro, "que suena de otra manera, más actual, distinta a la habitual".

Salió del escenario "habiendo disfrutado más que nunca, al no tener que estar pendiente de todos los detalles. Cantando como simple componente, sin la tensión de siempre". Pues a seguir disfrutando, que ya ha hecho usted disfrutar a esta afición cuatro décadas.