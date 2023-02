EL pasado sábado en la plaza de Fragela, una vez se nombraron las agrupaciones que pasaban a cuartos, escuché una frase de esas que están llamadas a extinguirse. La dirigió un aficionado a una compañera comparsista con la que me había encontrado. Se acercó y le dijo: "¡Enhorabuena por el pase! De las comparsas con voces femeninas, la tuya es la que más me ha gustao". Porque claro, está ya feo decir "comparsas de mujeres" o "comparsas mixtas", ahora se dice "con voces femeninas", que es como decir "de color" para no decir "negro". Mi amiga respondió con un "gracias", acompañado con un gesto entre avergonzada (por vergüenza ajena, obviamente) y agotada… En ese momento imaginé qué cara habría puesto yo si, en el año de 'Los pacientes', alguien me hubiese dicho "¡enhorabuena Fran!, de las que tienen voces masculinas, tu comparsa es de las que más me gustan". Este tipo de frases nos demuestran que aún queda mucho que avanzar en cuanto a igualdad en este sobredimensionado concurso de adultos, que sigue manteniendo un inconfundible tufillo retrógrado y machista. ¿Hasta cuándo seguirán algunos con el debate sobre los "timbres" masculino y femenino? ¿Hasta cuándo durarán esas mentalidades que de manera implícita o incluso explícita dividen a las agrupaciones por el género de sus componentes? ¿Cuándo llegará la extinción del machismo carnavalesco? Para que esto ocurra, sigue siendo absolutamente imprescindible que el feminismo pise las tablas del Falla. Tanto en el contenido (luchadoras incansables, que por alguna extraña razón tienen que justificarse más que los demás) como sobre todo en las formas, asunto en el que los carnavaleros que fuimos criados en la cultura del patriarcado debemos seguir evolucionando y proyectando en nuestras agrupaciones el resultado de nuestras transformaciones. Y, sobre todo, aprender de los pequeños. ¿Se han fijado en la categoría de Infantiles? Prácticamente todas las agrupaciones incluyen niños y niñas. Ahí sí que no tiene sentido hablar de agrupaciones "con voces" femeninas o masculinas. ¿Conseguirán estas generaciones de niñas y niños carnavaleros extinguir los clichés que les dejamos en herencia cuando se conviertan en adultos? ¡Ojalá!.