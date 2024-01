Ni ET ("de aquí") se quiere perder el COAC 2024

Al ritmo del popular tema de Los Amaya (vete, me has hecho daño, vete...), la chirigota de Camas 'Cariño... necesito mi espacio' invitó a un querido personaje para todos aquellos que vivieron los años ochenta. Un invitado de otra galaxia que convirtió la rumba "vete, en ET".

Los chirigoteros sevillanos, enfundados en sus tipos de astronauta, le cantaron al extraterrestre más recordado del celuloide, además de a la artista Pastora Solar (se ve que ella no pudo venir), en una cuarteta de un popurrí de estilo surrealista.

'Cariño... necesito mi espacio' es una chirigota de nueva creación liderada por José Enrique Solano Chicho. De sus autores, sí tiene cierta experiencia en el COAC su autor musical, Sergio Caro Vizuete, quien ya hizo el repertorio de las chirigotas cameras 'Los gilipuertas' (2017) y 'Felices a las cuatro' (2018), además de figurar oficialmente como autor de letra y música de 'La chirigota del barranco', semifinalista en 2023.