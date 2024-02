'De tal astilla, tal palo', la exposición de la fotógrafa Díaz Farre que reúne a sagas familiares del mundo del Carnaval

Generaciones familiares de autores, comparsistas, chirigoteros y cuarteteras que pasaron por el Gran Teatro Falla, resumidas en 33 fotografías que reflejan un momento determinado, localizado en un rincón especial de Cádiz, elegido por los retratados y con un punto en común, el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC). Este es el argumento sobre el que gira la exposición de la fotógrafa Díaz Farre inaugurada el pasado sábado en la sede de la Asociación Cultural Carnavalesca Los Hermanos Carapapa.

'De tal astilla, tal palo' es el nombre de la exposición que durante dos años ha estado preparando la fotógrafa gaditana Díaz Farre. Se inauguró el pasado sábado día 3 en un rinconcito del 'lavaero' de la Asociación de los hermanos Carapapa, a los cuales agradece su generosidad y facilicidad para exponer su obra, que se exhibirá hasta el sábado 17 de febrero.

Cada una de las fotografías la componen algunas de las sagas familiares más conocidas del Carnaval, como la de Antonio Trujillo, 'El Catalán', con sus tres hijos; Antonio Alemania, con sus hijos Tomy y Justo; los Villegas en la calle Villegas, justo en el árbol del Mora; Francis Alcántara con su hija Laura; Los Obregón en la calle Jabonería; Sandra Ramos, de la comparsa 'We can do', con su padre Pedro Ramos; Patricia Andrés, con su hija, la cuartetera Maira; y así hasta treinta y tres historias vivas del Carnaval.

Esta aficionada lleva fotografiando agrupaciones desde el año 2014. Este proyecto 'De tal astilla, tal palo' es la síntesis de años de aprendizaje y trabajo dentro del mundo del concurso oficial de agrupaciones: "Es maravilloso plasmar la riqueza y ponerle cara a estas personas que representan a generaciones de carnavaleros y carnavaleras, desde las más antiguas hasta la actualidad", apunta.

Díaz Farre destaca "como los padres y madres dejan el testigo de su afición a sus hijos e hijas y como consecuencia se crea una cantera que se actualiza constantemente con cada generación".

Las fotografías de 'De tal astilla, tal palo' tienen otra protagonista importante y es una silla tipo butaca, tapizada en tela de rombos muy vistosa, creada especialmente para la ocasión y que representa al Gran Teatro Falla. La autora define este objeto como "el eje central" de su proyecto, "el pegamento que une a todos los protagonistas".

Para finalizar, Díaz expresa su gratitud a todos los que han colaborado con su idea; "El proyecto es un homenaje y a su vez una llamada de atención para todas estas nuevas generaciones de carnavaleros y carnavaleras y la importancia que tiene el carnaval en el seno familiar como parte de nuestra cultura, costumbres y el camino tan importante que este va tomando hacia la igualdad.