El Corte Inglés se pinta los coloretes

El Corte Inglés inauguró este lunes su exposición sobre el Carnaval de Cádiz, que este año se ha centrado en la imprescindible labor de las maquilladoras. Para ello ha contado con el asesoramiento de Sara Romero, un referente de la fiesta que ha trabajado con nueve agrupaciones merecedoras de la Aguja de Oro, lo que da una idea de la experiencia que atesora desde que un lejano año 2003 comenzara a colaborar con la caracterización de ‘Los americanos’, la comparsa de Juan Carlos Aragón que dirigió Ángel Subiela.

En la exposición, por ejemplo, pueden verse tipos de agrupaciones como ‘La gaditanisima’ o la antología del Capitán Veneno, de negro riguroso tras la muerte de su creador. También están el tipo de ‘Los cobardes’ o ‘La eternidad’, de Martínez Ares; o ‘Los encaidenaos’, de Kike Remolino. Pero, además se realiza un repaso con magníficas fotografías por algunas de las agrupaciones que más han impresionado.

Isabel Mora, directora de Relaciones Públicas y Comunicación de El Corte Inglés, abrió el acto de inauguración y quiso dejar claro “un año más el apoyo de El Corte Inglés al Carnaval, la gran fiesta de Cádiz, y montamos esta preciosa exposición en nuestra tienda que permanecerá abierta hasta el 12 de junio. Como veis este año hacemos un guiño al sector del maquilla, un sector imprescindible para la celebración del Carnaval. Podemos ver la evolución de este arte en los últimos 20 años y podemos ver creaciones del camerino de arte y horrores de Sara Romero, a la que le quiero dar las gracias, a ella, a Jesús, a su equipo, por cedernos la exposición. También agradecer a la bodega Páez Morilla que todo los años nos acompaña en esta exposición”.

Por su parte, José María González, alcalde de Cádiz, también quiso pronunciar unas palabras ante los medios presentes después de realizar un recorrido por la exposición. “El maquillaje ha avanzado en estos años. Hay una adquisición de técnicas de la industria cosmética, pero no podemos olvidar que el equipo de Sara ya tenía un impresionante potencial cuando llegó, por eso esta exposición, además de ser una retrospectiva sobre la historia del maquillaje en el Carnaval de Cádiz en estos últimos 20 años, es una puesta de largo sobre la calidad que tiene y puede tener la industria del Carnaval. Es verdad que El Corte Inglés ha prestado especial atención a todo lo relativo a los tipos de la fiesta en estos años pero no es menos cierto que detrás de la escena además de los artesanos, las costureras y los diseñadores hay un grupo de profesionales y de gente con alta capacitación técnica como es el tema de los atrezos o los maquillajes. Me siento como alcalde súper orgulloso de estas paisanas y paisanos. Invito a la gente a que venga a visitarla”.

Sara Romero tomó a continuación la palabra para profundizar en ese paseo a lo largo de estas dos décadas. “Empecé maquillando ‘Los americanos’ y hemos terminado con nueve agujas de oro. Esta exposición es un paseo por la experiencia que hemos llevado de vida en Camerino maquillando a los mejores autores del Carnaval de Cádiz”.

Sara aseguró que recuerda con mucha cariño todas las agrupaciones que tienen que ver con Juan Carlos Aragón. “No puedo hablar porque me emociono cuando hablo de Juan. Pero siempre me va a quedar que sigo siendo la maquilladora de Juan Carlos Aragón”.