El Coro de los Estudiantes no para de divertirse

'Pachamama'. El culto a la madre naturaleza. Ritmos andinos para "un nuevo comienzo", decía Antonio Bayón, el autor de la letra de este coro, al acabar la actuación en la noche de este miércoles. Besado y abrazado por las chicas y chico del coro mostraba los síntomas propios del acaloramiento después de haberlo dado todo en el escenario. Una vez interpretada la presentación, todo fue rodado. "Sabíamos desde los ensayos que la presentación podría ponernos el resto de la actuación en bandeja y así parece que ha sido". Una pieza más que divertida. Porque este coro, el de Los Estudiantes, "el día que no se divierta en las tablas no tendrá sentido".

Dos años después el reencuentro con el Falla ha sido "maravilloso" y "nos ha ayudado a olvidar todo lo malo que ha ocurrido desde entonces. Teníamos claro que debíamos disfrutar y hacer disfrutar".

El grupo acababa la actuación "encantado". Había soltado lastre en forma de nervios después de un periodo de ensayos que no ha sido fácil, ya que no dispusieron del local, el colegio Carlos III, hasta bien entrado el año. Bayón reconocía que "íbamos a hacer un coro sencillo, pero no sabemos hacerlo así. Y este lo hemos tenido que hacer en dos meses y medio".