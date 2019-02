El Antifaz de Oro del muay thai

Con el cinturón que le acredita por tercera vez como campeón del mundo de muay thai, el luchador gaditano Carlos Coello seguía como invitado del Ayuntamiento las evoluciones de la primera semifinal del COAC 2019. La noche antes había alcanzado el cetro mundial venciendo al luchador de Hong Kong Pak Yu Leung en la Sala Momart, en su tierra. Allí se vivía un hecho inusual. Antes del combate sonaba el himno de Hong Kong, pero no el español. Coello tenía preparada una sorpresa. Y sonó otro himno, en este caso el oficioso del cadismo, el pasodoble de la chirigota 'La familia Peperonni', 'Me han dicho que el amarillo'. La sala se venía abajo. "Nadie se lo esperaba. Había un ambiente carnavalero y a la vez luchador", contaba.

¿Por qué eligió la copla en vez del himno? Aclara que la decisión no tiene una connotación política. "Para nada. Simplemente quise homenajear a mi tierra, pues estoy orgulloso de ser de Cádiz, y a la vez devolver al cadismo, y a la plantilla del Cádiz, el cariño que siempre me han brindado", explicaba. Curiosamente, en el palco contiguo se encontraba el defensa cadista Marcos Mauro, con quien se fotografió. Hacía mucho tiempo que Coello no iba al Falla a ver Carnaval. "Cinco años viviendo en Tailandia me lo han impedido", concluía.