El Sheriff: "No podíamos fallar y me voy de aquí contento"

Juan Manuel Braza 'El Sheriff' salía del escenario con una gran sonrisa. El carnavalero no podía ocultar la satisfacción por el pase de su chirigota 'Los niños de la petroleo'. "Tal y como está la cosa, era muy importante el pase de semifinal. No podíamos fallar y me voy de aquí contento", señalaba. "Otras veces me voy y sé que no voy a venir más, pero hoy tengo esperanzas", admitía el chirigotero.

Y es que la actuación que han lanzado en esta tercera actuación en el COAC ha cuajado con "un primer cuplé que ha gustado mucho" y dos o tres cuartetas que hemos cambiado en el popurrí para "venderla mejor". "Cada vez están los temas más trillados y hay que esforzarse un poco más, por eso hemos intentado hacer algunas modificaciones", decía. Entre ellas "la salida del Purri y el mini Purri en el lavadero de coches".

Una vez que han repostado con esta actuación el Sheriff reconoció que "ha sido un bonito año" tras el descanso con la incorporación en la autoría de Rober Gómez y Juan Pérez Casado. "Entre el veneno de ellos que son jóvenes y lo que yo aporto me he sentido muy cómodo", finalizó.