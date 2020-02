Chapa: "En cuanto nos enteramos del rumor hace días empezamos a hacernos a la idea"

Los ratones se lo olían. Hacía días que en los círculos carnavaleros se rumoreaban filtraciones del jurado que dejaban fuera de la gran final a la comparsa 'Los listos', una de las fijas en las finales en los tres últimos años. Anoche, tras una tarde en la que se sucedieron las reuniones y en la que, según ha podido saber este medio, incluso hubo un encuentro entre el jurado de comparsas para decidir si finalmente entraban en la noche decisiva o se decantaban por otra agrupación, ya que la igualdad en los puntos era extrema, se confirmó que 'Los listos' no pasaba. Uno de sus autores, Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', ha hablado esta mañana con este medio para darnos sus impresiones. "Desde que ya tras el pase de cuartos se empezó a rumorear que este año nos íbamos a quedar fuera de la final el grupo ha ido amortiguando el impacto. Nos hemos ido haciendo a la idea, aunque siempre es triste, qué duda cabe".

Chapa manifestaba que no tiene la impresión de que la comparsa no haya llegado sino todo lo contrario. "El año pasado con 'Los luceros' sí que pensé que no había calado tanto la comparsa, pero este año no. Estamos muy orgullosos de la comparsa que hemos hecho, yo personalmente sigo enamorado de esta comparsa, hecha desde la mayor libertad creativa y sin pensar enteramente en el Concurso".

"Hay muchas comparsas buenas este año y nos ha tocado quedarnos fuera. Nos hubiera gustado estar en la final, como a todas, y por eso ha sido una pequeña decepción, pero confío en que cuando el grupo empiece a recibir en la calle el cariño del público se consuele".

En cuanto al futuro del grupo y de los autores fue claro. "El futuro no existe, sólo hay presente y 'Los listos' están vivos y muy vivos. Ya veremos lo que pasa más adelante".