Carnaval de Cádiz 2024 en la calle: Las mejores chirigotas callejeras y dónde encontrarlas

Si el tiempo lo permite, desde el sábado, pero especialmente desde el domingo, las agrupaciones callejeras tomarán el centro de la ciudad y serán el corazón de la fiesta en la calle. Recopilamos aquí algunas de las más buscadas y otras nuevas e iremos añadiendo a lo largo del Carnaval. Ya saben que cualquier rincón puede ser bueno para escuchar una copla, aunque por la noche la encontraras más en la zona de la Viña y el Pópulo y por el día hay varios centros neurálgicos: zona de San Lorenzo-Sagasta, Rosario y los alrededores de la Plaza de las Flores.

'Clínica privada del Doctor Potato', la chirigota Casapuerta

La conocida como chirigota de Casapuerta cumple diez años estos Carnavales y lo hará "curándonos de nuestros males en la clínica, privada por supuesto, del prestigioso doctor Potato". Así bajo el nombre de 'La clínica privada del Doctor Potato'; quienes fueran en año anteriores 'Los cocos', 'Ojux, 'Los millonarios', 'Los negacionistas' Los balonetti', 'Los huesitos', los de Miguel Brum y el Chapa volverán a sus calles preferidas. Con campamento base en la calle Argantonio, la podrás ver también Rosario, San Lorenzo, Mateo de Alba, etc...) y por la noche en Pasquín, Sargento Daponte, Escaleras de Capuchinos. En los días de Pópulo, por Barrocal.

En 2023: Los cocos

'Abatar, desavío en el espacio', el Chiridúo

El chiridúo de José Flor y Pedro Ruiz Thomas sorprende cada año. En 2023, lo hicieron con su particular boda gitana de 'si me queréis venirse', en el Carnaval de verano fueron las pijas de 'A las ricas pijotas ' 'los muerto del Carnavá' o en el 2020 como 'A belén pastori'. Este año lo harán como 'Abatar, desavío en el espacio'. Con la plaza de Santa Cruz como uno de sus lugares preferidos, también suelen pasar por el Oratorio de San Felipe. También por el callejón de Osorio, Rosario o las adyacentes a San Lorenzo, Hospital de Mujeres.

En 2023: 'Si me queréis, venirse'.

'Los becarios del telediario, la chirigota de Paquito Gómez

Otra de las más buscadas es la chirigota del Grupo Empresarial Chirigotas del Airon. El año pasado, con 'Los llorones', de hosteleros gaditanos, el grupo de Paquito Gómez no pasó ni micho menos desapercibido y en este Carnaval se presentaran como 'Los becarios del telediario'. Atrás quedan 'Coristas a la calle', 'Viña fashion Week', 'Los masoquistas' o 'V de Vavetta'. Además de actuaciones de diferentes locales, se suelen mover callejón de San Andrés, Argantonio, Barrocal el miércoles de ilegales, Portería de Capuchinos o los soportales de Doctores Meléndez por las noches. por sus redes sociales suelen informar de sus pases.

🔴 ÚLTIMA HORA | Los Becarios del Telediario de Airon TV, son obligados a abandonar su interacción en redes sociales, para cubrir a pie de calle el Carnaval de Cádiz hasta que este finalice. pic.twitter.com/kCf0tulXys — Los Becarios del Telediario (@SVavetti) February 8, 2024

En 2023: 'Los llorones'.

'Las sin filtro', Cadiwoman

La chirigota callejera feminista Cadiwoman tendrán este año el nombre de 'La sin filtro' (diner de venta). Con un cartel anunciador a los años 50, uno de los grupos que representa el importante papel de las mujeres carnavaleras en las calle, las que fueran 'La spice', 'Madrinas' o 'Joanis Joplin' improvisan su recorrido pero es habitual verlas por la zona de San Lorenzo y de Capuchinos.

En 2023: Las spice

'Los que fueron al Woodstock...', la shirigota rockera

'Los que fueron al Woodstock y todavía están a gusto', así se llamará la shirigota rockera ilegal de Cádiz este Carnaval, donde no faltará su guitarra eléctrica. Si la quieres escuchar, su sitio preferido es la calle Rosario Cepeda, los días de Plaza, y por la noche en la zona de la plaza de Macías Rete.

En 2023: Espartaco y los que le dan con el taco'

'Los psicoanalistas se la dan de artistas', chirigota del Perchero

Tarde, "como siempre", pero con muchas ganas los del Perchero volverán a las calles con 'Los psicanalistas se la dan de artistas'. El año pasado fueron "Hemos venido notando cómo se ha estado deteriorando la salud mental de nuestra ciudad. Y hemos detectado que Cádiz necesita una terapia de grupo urgente", comentan en sus redes sociales sobre la idea de este 2024. Suelen salir todos los días y se mueven d por la zona de San Lorenzo, la Plaza Pinto, por Macías Rete y Capuchinos. En 2023: 'De medieval en peor'.

'Los bacardí', el showmancero

El showmancero aumenta la familia para este Carnaval con 'Los bacardí', con un total de siete componentes. Su intentción es salir desde el sábado y estar todos los días, aunque no prometen que estén al completo. El grupo se mueve alrededor calle Sagasta los días de mañana y por la noche por la Viña

En 2023: 'La tribu de los indios gadita, de la reserva del Río San Pedro'

'Los lisántropos', la chirigota del Ukelele

La chirigota del Ukelele, que el año pasado fueron 'Los chamanes del Marquesado', vuelve con 'Los lisántropos', mitad hombre lobo mitad lisa mojonera. A este grupo, que otros carnavales han sido 'Las cabras payoyas', 'El poto tu hermana' o 'Los gatos de Chernobyl', le gusta mucho cantar por la calle Solano, Sagasta o Sargento Daponte. Los sábados y los domingo por la tarde se pueden encontrar por Rosario Cepeda. Este año no salen en UTE. Los que eran 'Los Boris Johnson' salen de nuevo como grupo por separado como 'Los Luis Rubiales'.

En 2023: 'Los chamanes del Marquesado'.

La ilegal de Sagasta

El cuarteto que forman la ilegal de Sagasta volvió a viralizar el año pasado sus coplas. Con su particular adorno en la cabeza, único tipo que lucen, poco se mueven de esta calle Sagasta, en su casapuerta de al lado de la ortopedia. El año pasado eran 'Paraíso caletero'

'La adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida', la ilegal de 'We can do'

La comparsa de Marta Ortiz, que en 2023 fueron 'Las musas' y en 2022 tercer premio del COAC con 'We can do Carnaval, sacan para este Carnaval una callejera tras decidir no concursar en el Falla. Bajo el nombre de 'Las adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida', el grupo tiene mucha ganas de sumarse a lo qu ela calle ofrece. "No sabremos si seremos capaces de estar a la altura de la maravilla que la calle ofrece desde hace tantos años, pero lo vamos intentar creando con amor y denuncia transversal en cada copla y en cada suspiro", comentaban en sus redes sociales. En estas redes a ha puesto alguno de los lugares donde la podrán encontrar los primeros días de Carnaval, domingo y y lunes de Carnaval. Por ejemplo el domingo estarán sobre la 13:30 en la escalera de Medicina y sobre las 22:00 horas en la zona de San Lorenzo, en Armengual.

En 2023: Las musas (COAC)

'El cambio climático', la chirigota de Blanca Flores

La chirigota de Blanca Flores llega este año bajo el nombre de 'El cambio climático', "para hablar del tiempo y también de los sofocos que afectan a las mujeres a cierta edad". Estarán por la calle Rosario y alrededores de la calle Sagasta

'Los trisnina', la chirigota de la bandera

Ha soltado las cornetas y este año somos un angelito malo muy gaditano "ese demonio que te aconseja hacer las cosas que de verdad son divertidas y que tú angelito bueno te está prohibido constantemente, el sieso". Se mueven por el Arco del Pópulo, calle sacramento esquina con Columela, Cardenal Zapata frente a instrumentos Enrique y en San Francisco Javier, detrás de la plaza.

'Los pijos discontinuos', la chirigota del Ojo

Javi García 'Ojo', uno de los autores de la chirigota del Barrio, se ha lanzado este año con una chirigota callejera con amigos y ex componentes de la chirigota, como Juanmita Bocuñano. Estos 'Pijos discontinuos' se estrenarán el sábado, resguardados del mal tiempo, en el grupo empresa Avante y Asociación de vecinos Los Porches. Y a partir del domingo se moverán por Rosario, Abreu, Sagasta y Viña.

'Los hijos secretos de Rodolfo Sancho'

'Los hijos secretos de Rodolfo Sancho, vulgo Los nietos secretos de Curro Jiménez' es una callejera patrocinada por Carnicería El tailandés. Se moverán de día por alrededores de la calle Ancha; Noche, barrio de la Viña en calle Virgen de las Penas (antigua San Pablo) ó El Pópulo. Esperan salir desde el sábado en las calles gaditanas, con parón el primer domingo para llevar a la chavalería a la Cabalgata.

EN 2023: Delivery! Te la llevamos a casa

Romanceros

Con una modalidad en auge serán muchos los cartelones que nos podamos encontrar por las calles de Cádiz. Aquí te dejamos los premios de la modalidad de este año y finalistas, pero hay muchos otros que no se presentan a concurso y que también arrancan muchas carcajadas. Iremos añadiendo durante la semana: