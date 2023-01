La ONCE convoca los Premios Fermín Salvochea

La Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha hecho públicas hoy las bases de la XXX edición de los Premios Fermín Salvochea que convoca para premiar las letras más solidarias y comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz.

Las bases del Concurso establecen un primer premio dotado con 3.011 euros, un segundo premio de 2.011 euros, y un tercero de 1.011 euros. El jurado podrá otorgar un accésit dotado con 511 a la agrupación que destaque por alguna circunstancia especial.

En el Concurso pueden participar cualquier agrupación en la modalidad de coro, comparsa, chirigota o cuarteto, en las categorías de infantil, juvenil o adultos (criterios estos coincidentes con los establecidos por el concurso oficial del Carnaval de Cádiz). Los participantes deberán enviar la letra que presenten a la ONCE de Cádiz (C/ Acacias, 5) desde hoy, 9 de enero, hasta el viernes 17 de febrero. El jurado se reunirá y emitirá el fallo antes del martes 21 de febrero. Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, estará compuesto por tres miembros pertenecientes a la ONCE y dos personalidades del ámbito social de reconocido prestigio.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatro de la Tía Norica, como es tradición en el segundo sábado de Carnaval, en esta ocasión, el próximo 25 de febrero.

El coro de adultos ‘Químbara’, con la letra ‘Se sentó delante de la pantalla’; la comparsa ‘Los Viajantes’, por la letra ‘Según nos cuenta el refranero’; y la chirigota ‘Los COAC Toys’, por la letra ‘Hoy me gustaría explicarte’, fueron los ganadores de la última edición, cuya gala se celebró el pasado 11 de junio.

Las bases de esta nueva edición 2023 pueden consultarse en: http://www.aacuc.es/bases-de-concursos/