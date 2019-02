Dos coros para arrancar los cuartos de Final

Empieza lo bueno. Los cuartos de Final están aquí y el coro 'Gran Reserva' ha sido el encargado de abrir la gran sesión de esta noche. Un coro, el de Antonio Procopio y Miguel Ángel García Argüez El Chapa, que como novedad se ha convertido en el 'telonero' del coro juvenil galardonado con el primer premio, 'Juego de coros', cuyo repertorio ha aprovechado, además, para hacer un alegato a favor de la cantera.

"Ha sido increíble la respuesta del público", ha contado un contentísimo Antonio Procopio, que reconoce que "estos veinte días entre preliminares y cuartos nos ha servido para pulir los pequeños fallos y para venir con un repertorio para competir". De hecho, "hoy mismo hemos metido el cuplé de Canal Sur, que ha puesto al Falla en pie", ha comentado en relación a la polémica desatada con Canal Sur, cuando inicialmente decidió emitir a las 20.20 en lugar de las 20.00. Finalmente se ha invertido el orden, "y se le ha dado hueco a nuestra cantera", dice el también presidente de Ascoga (Asociación de Coristas Gaditanos).

Por su parte, el coro del Colegio Amor de Dios ha sido el encargado de estrenar las actuaciones de la cantera y han terminado su repertorio con el aplauso del público y el del jurado de adultos, que han mostrado dos pancartas con el lema: "Nosotros también fuimos cantera" y "Este coro... me gusta".

Como no podía ser de otra manera, sus componentes rebosaban de alegría. "Me ha gustado la experiencia, el teatro está muy lleno y hemos cantado sin la presión del Concurso, la verdad es que hasta el sonido me ha parecido diferente", han expresado Ana y Marta, dos de las coristas. Las jóvenes, con 16 años, ya acumulan cinco agrupaciones en el teatro y quieren seguir y dar el paso a adultos cuando les toque. "Lo pasamos siempre muy bien y el coro nos ha unido".