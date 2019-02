Antonio Martín: "La Medalla de la Provincia ha sido una auténtica sorpresa"

“Sinceramente, al principio pensé que era una broma”. El autor Antonio Martín confiesa que cuando la presidenta de Diputación, Irene García, lo llamó para darle la buena noticia de que se le había concedido la Medalla de la Provincia no se lo tomó del todo en serio. “Como de lo que se estaba hablando era de la de Andalucía pues esto me cogió totalmente desprevenido, pero vamos, que me he alegrado mucho, ha sido una auténtica sorpresa”, asegura el coplero.

Martín, cincuenta años de Carnaval a sus espaldas, agradece la distinción “y todos estos reconocimientos que me están dando en los últimos años”, recuerda, sin saber muy bien cómo sentirse: “no sé si seré merecedor de todo esto pero yo estoy como en una nube”.

Un rosario de distinciones a la que puede sumarse la Medalla de Andalucía, cuya comisión, según informa Martín, “parece que se va a reunir este próximo martes y allí se decidirá a quiénes se les concede”. La candidatura del carnavalero viene avalada “por más de 5.000 firmas” fruto del trabajo “del Aula de Cultura y de la asociación Pasión por Córdoba”, agradece Martín que asevera que si se la conceden “me voy a alegrar más por ellos que por mí, porque están haciendo un trabajo tremendo, incluso se han reunido en estos días con el nuevo presidente de la Junta, Moreno Bonilla”, se congratula.