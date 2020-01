Carmelo. De primer apellido “el de la copistería". San Rafael, por supuesto. Y el de la tienda La Esquinita del Falla, donde vende un muy curioso merchandising carnavalesco. El recién designado Hércules de Oro por su contribución al Carnaval, y veterano comparsista, confiesa aquí diversas debilidades.

–¿Cuál es su secreto mejor guardado?

–No crea que tengo muchos. Bueno, me he llevado 18 años consecutivos viajando a Eurodisney en diciembre. Un sitio para desconectar y volver a ser un niño.

–¿Es verdad que se levanta desde hace muchos años tarareando la misma canción?

–Cierto. 'Hoy puede ser un gran día', de Joan Manuel Serrat. Tiene un mensaje muy positivo para afrontar cada jornada.

–¿De aficiones qué tal estamos?

–Me gusta andar. Y, sobre todo, cantar. Tengo un pequeño karaoke en el que homenajeo a Ninio Bravo, Luis Miguel o José Feliciano, que es mi artista favorito.

-¿Qué es lo mejor que le ha pasado en la vida?

–Mis hijos y mi mujer. Y como experiencia, ser Rey Mago en Cádiz. Fui Baltasar en 2017 y eso lo llevaré siempre en mi corazón.

–¿Es de buen comer?

–Pues sí. Y por eso luego tengo que andar. Soy feliz con poco: tortilla de papas y ensaladilla. Ahí muero yo.

–Además de Eurodisney, ¿qué otros lugares conoce?

–Conozco media España y por Europa he viajado bastante. Me encantó Dubrovnik (Croacia) y Roma es ideal. Ah, y recomiendo el Camino de Santiago. Lo he hecho dos veces.

–Un lugar de Cádiz para perderse.

–La Alameda. Además de su belleza me trae buenos recuerdos. Allí empecé a salir con mi mujer el año de ‘Quince piedras’. Estábamos los dos en el grupo juvenil de El Carmen ‘Stella Maris’.

–¿Desde cuándo no va al cine?

–Ufff. Hace un año. Por cierto, mi padre era portero del Cine Maravillas, en García de Sola. Y yo repartía la Hojilla Informativa, que la creó mi padre y nuestra familia tiene el copyright, en la puerta del Cine Nuevo.