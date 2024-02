Carli Sibón: "El de ‘Capricho Andaluz’ es el mejor grupo de la historia del Carnaval”

Carli Sibón estaba condenado a aficionarse a las coplas: su padre era acomodador del Falla. “Mi hermano el Purri, que era el mayor, me llevaba de la mano al teatro. Él ha sido mi padre, mi madre, todo. Porque era, y es, el más bueno del mundo”, señala sobre otro de los grandes comparsistas de Cádiz.

Canturreaba de joven en su barrio, El Mentidero, cuando se fijó en él un autor que estaba preparando para 1967 la comparsa ‘Los bohemios’. “Se llamaba Manuel Espinosa y vino a buscarme al bar Ripert”. Así comenzó la trayectoria carnavalesca de una de las voces más emblemáticas de la fiesta gaditana que acaba de recibir el Antifaz de Oro, más que merecido para este octavilla de oro.

Así es que salió en ‘Los bohemios’ y ese mismo año se enganchó en el verano con ‘Los maniseros cubanos’ de Pedro Romero. “La primera vez que canté con ellos fue en Ceuta, pero yo era menor de edad y no me pude ir más tiempo con ellos por España”, recuerda. Para 1968 le llama un jovencísimo coplero que iba a debutar e iniciar una carrera fulgurante: Antonio Martín. “Para mí era como un hermano. Me conocía de ‘Los bohemios’ y me llevó a ‘Los mayordomos’, a cantar lo del tanguillo gaditano y todo eso. Fue mi primera final, tercer premio”, resalta.

Para las Fiestas Típicas de 1969 comenzó a ensayar con ‘Los chulapos’, de Ricardo Villa. “Entré de cajilla. El autor trajo un pasodoble dedicado a los sobres de sopa. A mí me hizo gracia y el director, Catalán Grande, me riñó. Y me mosqueé y me fui”, señala. En 1970 formó parte de la comparsa de Pedro Romero y Paco Campos ‘Los blanco y negro’, pero Catalán Grande le reclamó de nuevo para ‘Los tarantos’ de Antonio Martín y se incorporó al grupo en el verano.

"En mis tiempos no había tantas voces por arriba. Hacíamos pinceladas que no tapaban al tenor”

Siguió con este conjunto para salir en ‘Los porteños’ en 1971. Aquí, Carli hace un paréntesis para hablar de las voces por arriba. “No había tantas como ahora. El Ávila (La Moniata) hacía una cosita, que por cierto me gustaría que le dieran el Antifaz de Oro póstumo… el Galleguito, el Añoño, yo mismo. Eran pinceladas que no tapaban al tenor”, apunta.

Volvió con Pedro Romero en ‘Los play boys’, de 1972. Que fue el germen de una comparsa histórica de 1973 como ‘Capricho andaluz’, de Martín. Y Carli aquí es rotundo: “Aurelio, Emilín, Carlos Brihuega, Pepe el Caja, los Catalanes, La Moniata, Galleguito, Purri… fue el mejor grupo de la historia del Carnaval. Indiscutible e irrepetible. Y sin las técnicas de afinación que hay hoy en día”.

De las voces actuales se queda con Ramoni. “Mi sobrino, como yo le llamo. Él me dice que aprendió mucho de mí y yo lo quiero mucho. De los de antes me gustaban Paco Galán, Catalino, MacGregor, Caracol… pero para mí el mejor fue el Galleguito”, explica quien era capaz de dominar todas las voces. “Y cambiaba las notas de una actuación a otra, nunca repetía. Antonio Martín me pedía que me inventara cosas”, apostilla.

Para 1975 se le cruzó en el camino Paco Alba, que iba a preparar su última agrupación. “Él paraba en un almacén llamado Casa Ramón, en una bodeguita de dentro con la gente de La Viña. Estando un día allí me propuso salir con ‘Los belloteros’. Eso fue impresionante. Paco Alba fue y sigue siendo el mejor, con todos mis respetos a los demás. Jugaba conmigo a las cartas en los autobuses cuando íbamos fuera a cantar. Fue el que hizo todo lo que hay hoy en día”, afirma quien adornó con sabor y máxima dulzura el magnífico trío del pasodoble de ‘Los belloteros’.

"Paco Alba fue y sigue siendo el mejor, con todos mis respetos a los demás"

Pero no se olvida de su ídolo, Antonio Martín, “con el único que volvería a salir si me lo propusiera”. Con el Niño de San Vicente regresaba en 1976, recién fallecido Paco Alba, para ‘España y olé’. “Y con mi compadre Manolo Moreno de director”.

Tras participar con Ricardo Villa en ‘Orfeo de color’ en 1977, en el 80 se unió a Antonio Bustos y Manolo Moreno en ‘Los cholos del altiplano’, segundo premio, repitiendo con ambos en 1981 para ‘Los pintores de Versalles’.

Aquellos años 80

Carli tuvo la suerte de participar en una brillante trilogía de Antonio Martín entre 1982 y 1984: ‘Voces negras’, ‘Agua clara’ y ‘Andaluces por el mundo’. “Qué grandes comparsas fueron”, destaca. Tras ‘Andaluces por el mundo’ Martín ficha al grupo de ‘Barriletes’ y buena parte del conjunto que deja se va con Joaquín Quiñones y Pepito Martínez para hacer ‘Hombres azules’, pero Carli se marcha con la peña Nuestra Andalucía y su comparsa ‘Encuentro árabe andaluz’. Mas en 1986 sí debuta con la citada pareja de autores, y Moreno en la dirección, saliendo en ‘Orfebres’. “Qué bonita era esa comparsa, de envergadura, uffff, y qué cajonazo nos dieron. Joaquín Quiñones es un fenómeno, muy educado con sus componentes”, expone.

Otra vez en la peña en 1987. La comparsa se llamó ‘Contra viento y marea’ antes de que Carli alcanzara con el legendario grupo su último primer premio con ‘Al compás de mi cepillo’ en 1988, original de José Manuel Prada. Siguió en la final dos años más, con Quiñones y Martínez, en ‘Missisippi Club’ y ‘Anónimo gaditano’, cortándose la coleta en ‘Los derrotaos’ (2006) con Pedro Romero.

Puede presumir de haber interpretado en el Falla, o mejor dicho, estrenado, un buen ramillete de coplas que se siguen cantando en las reuniones de aficionados. ‘El tanguillo gaditano’, ‘La caracola’, ‘Entre las flores’ o la presentación de ‘Voces negras’. Casi nada.

Ha salido con la mayoría de los más grandes de entonces: Martín, Romero, Alba, Quiñones, Villa... excepto Enrique Villegas. “Me llamó para incorporarme a las giras de ‘Los Beatles de Cádiz’, que faltaba gente. Me presenté con un guitarra, Joaqui, que había salido en ‘Los beduinos’. Me pidió que cantara algo y le canté el pasodoble de ‘Los dandys negros’. Y antes de acabar la copla me dijo que estaba dentro del grupo. Pero a mí eso me sentó mal, la verdad. Me molestó que me probara, que no supiera ya cómo cantaba yo. Y no me fui a los Beatles. Pero respeto mucho a Villegas porque fue un grande”, concluye