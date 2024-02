COAC 2024| Martínez Ares: "No es demérito de los demás, pero Juan Carlos Aragón es el que me ponía las pilas"

Antonio, ¿viene a por lo más alto? "Sí, siempre, sino esto no tiene sentido". Antonio Martínez Ares, que entiende que el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas se pelea "desde preliminar", ha firmado un pase de Gran Final que ha terminado con el público en pie pidiendo "otra, otra..." "Nosotros somos competitivos, dice" aunque esa manera feroz de entender la competición no está reñida con las letras que salen "de lo más hondo".

"Se lo debía (...) Me apetecía (...) Lo necesitaba... Cantarle a Juan Carlos Aragón. No es demérito de los demás, con esto no quiero decir que los demás sean menos, pero a mí Juan Carlos es el que me ponía las pilas", reconoce el autor de 'La oveja negra' que le dedica un pasodoble-carta a su amigo/enemigo, a "el cabeza".

"Han sido muchos años, con una mirada nos entendíamos, y aunque hemos pasado por muchas etapas, de quererlo, de odiarlo, la verdad que, como digo en la letra, era una persona a la que siempre he admirado", insiste Martínez Ares que lamenta también la falta de otros nombres en el Concurso "como Tino, como Jesús Bienvenido..." "Es que, además, en la comparsa nunca hemos estado unidos, será por los egos, que tenemos egos grandes, por mirar los intereses de cada uno, por lo que sea... El caso es que cada uno hace la guerra por su cuenta. Jesús (Bienvenido) la está haciendo, por ejemplo, y yo también lo admiro por ello, pero se echa de menos", apostilla.

Además del emocionante segundo pasodoble, también tampoco ha desperdiciado su primer pasodoble, "tal y como está el panorama nacional, cada uno mirando por lo suyo, cómo no iba a cantarle a Andalucía, la tierra más prostituida de España con la pujanza y el territorio que tiene..."

Ramoni: "Ayer me derrumbé cantándolo, hoy he aguantado"

Minutos antes de las declaraciones de Antonio Martínez Ares, Ramón de Castro Ramoni, comparsista de 'La oveja negra' pero, durante varios años, integrante también de las comparsas de Juan Carlos Aragón, confesaba que durante el ensayo del jueves se vino abajo cantando la letra dedicada al fallecido coplero. "Ayer me derrumbé cantándolo, hoy, al menos, he aguantado hasta el final".

Ramoni contaba que Martínez Ares llevó el pasodoble al grupo "hace dos semanas" y que "ese mismo día ni pude aguantar, me fui para mi casa". "Y lo mejor es que es un pasodoble de verdad, echo de un amigo a otro amigo, te lo aseguro", certifica.

Además de los sentimientos que le han levantado la letra, Ramoni también se siente "emocionado" por la reacción del púbico. "Esto de 'otra, otra' no ocurría desde la comparsa 'Medio siglo' con Pedro de los Majaras, me acuerdo perfectamente", precisa.