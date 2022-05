Barbate hace historia en el Concurso del Falla con su primer coro

Cincuenta carnavales después de la primera agrupación barbateña que concursó, la comparsa 'Los fenicios', la siempre querida y carnavalesca localidad gaditana ha hecho historia en la tercera sesión de preliminares con el coro 'La fábrica de conservas'. Por primera vez ha sonado el tango de Barbate gracias a una idea finalmente cuajada por cuatro autores, reunidos en una especie de 'Dream Team' de copleros: Manolo Varo, José Manuel Cardoso, José Manuel Pérez Martínez, María del Mar Ramos y José Gutiérrez.

Fenicio hace medio siglo, Manolo Varo ha vuelto a cantar en el Concurso. No lo hacía desde 1988 con 'Los almadraberos' (en el Teatro Andalucía) y desde 1986, en 'Cargadores gaditanos', en el Falla. Y viene cantado de bajo, componiendo además la música del tango. "Llevábamos tiempo pensando esto y puedo decir que he disfrutado como un chiquillo. Soy el pasado y ellos el futuro. Barbate siempre tuvo una gran cantera", explicaba. Varo admitía que "hemos sufrido porque sacar un coro es complicado".

Cardoso señalaba que "estamos marcando un hito porque un pueblo tan carnavalesco como Barbate debía llevar un coro a Cádiz". El coplero presumía de "llevar entre los autores a tres generaciones y todos los carnavales posible reunidos en el coro". Para José Manuel Pérez "ha sido un sueño que me han regalado y que no esperaba después de haber debutado aquí hace 40 años". "Cuando me llamaron no me lo pensé y no quería quedarme con la espinita de no juntarnos para esta aventura", decía María del Mar Ramos. Aunque puntualizaba a renglón seguido que "esto nace con idea de continuidad y relevo".

'La fábrica de conservas' es una empresa familiar. Salen la mujer de Cardoso, Yurena; el marido de María del Mar, Pepe Gutiérrez (también autor); la hija de Manolo Varo, Ana Mari; y el hijo de José Manuel Pérez, Manuel.