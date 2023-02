Cerramos un año carnavalero y un año más somos muchos los gaditanos que sentimos que hay asuntos pendientes en nuestro concurso, difíciles de abordar, que siguen arrastrándose edición tras edición, con sorprendente aquiescencia.

A estos se suman los que la reciente edición nos ha puesto por delante. La supuesta herramienta participativa de los foros no ha demostrado ser más que un parche bienintencionado (y bien vendido) que no cubre ni de lejos la necesidad que tiene este concurso de una profunda reflexión, sosegada y compartida, que ponga por delante el objetivo de salvaguardar la identidad del mismo (con todas sus necesarias evoluciones), para conseguir, como elemento de tradición que es, legar para siguientes generaciones un concurso que se parezca mínimamente al que conocimos cuando lo heredamos nosotros.

Considero que esta es nuestra responsabilidad, o incluso diría nuestra obligación. Y para acercarnos a ese difícil objetivo, se me ocurren unas preguntas, entre ellas: ¿Qué vamos a hacer con la duración del concurso? ¿Es más conveniente limitar los días haciendo sesiones larguísimas como este año, o acortar las sesiones poniendo más días? Y en todo caso, ¿es posible dar con alguna fórmula que permita escenografías bonitas, sin afectar a nuestros artesanos y su trabajo, pero que a la vez podamos disfrutar de sesiones que no tengan cinco o seis falsos descansos de 20 minutos y que cuenten con uno de verdad? Por otra parte… ¿No vamos a hacer nada respecto a la ascendente desafección que el pueblo de Cádiz muestra respecto a ir al teatro a disfrutar de su concurso? ¿A nadie le preocupa que la cola para venta presencial se quede vacía porque no va la gente de Cádiz? ¿Qué hemos hecho mal para que asistir al teatro ya no interese al gaditano como antes? ¿Cuánto está afectando, tanto al diseño de coplas y agrupaciones, como al jurado y sus premios, que nuestro tradicional certamen de coplas se esté perfilando casi en exclusividad por las claves de un simple y despampanante espectáculo audiovisual? Y más preguntas aún… ¿Quién va a salir en los escasos grupos de cantera cuando los hijos de los carnavaleros actuales se hagan mayores? ¿Interesa el carnaval a los niños de Cádiz? ¿Por qué en adultos triunfan grupos con caras jóvenes, pero apenas hay autores menores de 30 años? En definitiva… ¿Estará nuestro querido concurso afectado por el terrible “Síndrome de la Rana Hervida”?