Así suena la antología de Antonio Martín en homenaje a Caracol

Existen cosas que no se pierden con el tiempo. Al revés, la experiencia y la madurez hacen que se mantengan inalterables aunque los años no pasan en balde. En Carnaval, la forma de cantar una copla es algo que no cambia a pesar de que comiencen a aparecer las canas. Este viernes, 3 de septiembre, el mundo del Carnaval rendirá homenaje a Antonio Cantos Caracol y Rocío Hermida, tristemente fallecidos hace unas semanas. Con ellos, estarán sus grupos, tanto las comparsas de Antonio Martín y Joaquín Quiñones como el coro de Nandi Migueles.

Para este homenaje, el coplero Antonio Martín ha conseguido reunir a algunos de sus componentes más míticos. Así, este grupo está formado por gente tan reconocida como Pedro Ramos, José Luis Mejías, Pacoli, José Antonio Iglesias Gallego, Juanlu Gallardo, Juan Antonio Gaviño, José Luis Alcántara, Macgregor, Catalino o Juan Fernández, además de otros integrantes de la última etapa carnavalera de este autor como Sebas Sánchez, Javi Pájaro, Alfaro, Rafa Louzado y Fofi.

El resultado, tal y como se puede comprobar en los vídeos que se están difundiendo a través de las redes sociales de personas que han asistido al ensayo de la antología, evoca a épocas pasadas de este grupo. Un sonido que recuerda al que tenía esta agrupación en los años 80 y principios de los 90, en los que Caracol era uno de sus puntales. Una forma de cantar con un soniquete más puro y que se diferencia en cierto modo de las comparsas actuales al tener un claro sabor clásico que apasiona.

Uno de los mejores ejemplos dentro del repertorio que la antología de Antonio Martín ha preparado para el homenaje de este viernes es una presentación de presentaciones formada por piezas de comparsas tan recordadas como 'Agua clara', 'Andaluces por el mundo', 'Entre rejas', 'Soplos de vida', 'A fuego vivo' y 'Capricho andaluz'.

Los asistentes al homenaje a Antonio Cantos Caracol y Rocío Hermida también se podrán deleitar con el archiconocido pasodoble de la rosa de la comparsa 'Capricho andaluz', primer premio del año 1973.

Cabe recordar que en este festival, que tendrá lugar este viernes a las 21 horas en el recinto de la antigua estación de tren, participarán las antologías de las comparsas de Antonio Martín y Joaquín Quiñones, el coro 'Creaciones SA', la chirigota 'Los Geni de Cádiz', la comparsa 'Los encaidenados', el cuarteto 'Cari, resiste' y la antología 'Los cleriguillos'. Las invitaciones ya se han agotado.