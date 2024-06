Antoñito Molina: "Si no fuera por el Carnaval yo nunca hubiera cogido una guitarra"

Bienvenido al club de los soñadores. Antoñito Molina fue muy claro cuando llegó a la azotea de la Casa del Carnaval para ser presentado como pregonero del Carnaval de Cádiz 2025: "Esto es una auténtica locura. Me siento enormemente loco de nervios y de amor". La propuesta se la hizo el alcalde el fin de semana que el artista roteño llenó dos veces el Falla en los camerinos del teatro cuando fue a saludarle junto a la edil de Fiestas, Beatriz Gandullo. Al respecto fue muy sincero: "Cuando me lo dijeron pensé 'qué va, qué va, en la vida'. Hubiera salido corriendo. Me dije que no era lógico ni normal, que era broma".

Pero fueron pasando los días "y pensé que no le podía decir que no a algo que tanto quiero como el Carnaval, a algo que tanto quiero como es Cádiz, que la llevo por bandera en todas partes. Y que si no fuera por el Carnaval y por Cádiz yo nunca hubiera cogido una guitarra ni hubiera intentado componer una canción.

En una nube, Molina confesó que "a mí Cádiz me da un respeto grandísimo. Y lo primero que pensé es como cuando te encuentras una cartera con el DNI de otro: esto no es mío. Pero es verdad que soy una persona soñadora y nunca digo que no a las cosas que son bonitas, aunque den mucho respeto y miedo como esto". Porque la vida "está para decir que sí, para atreverse y para entregarse como yo me voy a entregar, poniendo el alma desde el minuto 1 y dejarme la vida en esto por tanto como le debo al Carnaval".

El chirigotero de Rota, que sucederá a uno de sus ídolos y amigo, El Sheriff, en cuyo pregón actuó, confesó que "por otro lado también sentía que si decía que n ¡o me iba a arrepentir toda mi vida. Porque ahora tengo a mis padres, a mi familia, a mi chirigota.. y lo mismo dentro de unos años la vida no está para ti y va faltando gente. No me esperaba decir que sí, pero llevo cuatro días sin dormir y no podía decirle que no a la tierra más bonita del mundo y a sus carnavales que los quiero con locura", incidió.

Se refirió a sus recientes actuaciones en el Falla. "Yo voy a cantar a cualquier sitio y siempre con respeto y cariño. Pero para un carnavalero como yo, desde pequeñito, que mi madre me castigaba quitándome las cintas de las finales del año 92, del 93. Imagina lo que que es para mí cantar en el Falla por primera vez, que llevo 20 años cantando en Carnaval entre la calle y el Falla. Eso era una explosión de sentimientos. Y por eso le dije a mis amigos que quería llegar al Falla en pasacalles".

Reconoció que su chirigota para 2025 no había arrancado aún, que el grupo tenía dudas, pero este nombramiento ha hecho que "lo que era un 80 no y un 20 sí, ahora es un 80 sí y 20 no. Esto ha provocado esa explosión de vitamina en el grupo para tener todavía más ilusión. Haremos nuestra chirigota para disfrutar, como siempre. Sin más pretensiones".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, le dio la bienvenida "a su casa", la Casa del Carnaval. "Estamos muy ilusionados. La ciudad tendrá un gran pregonero, una gran persona, un gran gaditano. Quiero darle las gracias porque sé que ama profundamente esta ciudad y también que tiene muchos compromisos. Está en un momento especial de su vida y por eso valoramos que haya aceptado".

Molina tendrá tiempo de pensar su pregón hasta la noche del 1 de marzo de 2025, sábado de Carnaval, cuando se subirá al tablao de San Antonio. "Hemos querido tomar la decisión con tiempo y que tuviera meses para organizarse", explicó el primer edil. García apostilló que "ese 1 de marzo él lo va a petar con un pregón gaditano, hecho con la sensibilidad que demuestra en sus conciertos y en su vida. Vamos a poner todo a tu disposición para que puedas hacer un pregón a tu gusto", le dijo el alcalde al pregonero. .