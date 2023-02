Agenda del Lunes del Carnaval de Cádiz 2023: coros y concursos de coplas protagonizan la jornada

El lunes de Carnaval vuelve a ofrecer los carruseles de coros.

12.00. XLIII Concurso de Baile por Tanguillos

Comienza el concurso, que se celebra en el Centro de Arte Flamenco La Merced. A las 16.00 habrá otra semifinal.

12.00. Feria Infantil

Hasta las seis de la tarde en la plaza de San Antonio. Casetas de juegos, DJ, taller y espectáculo de magia. A las 13.00 se celebrará el espectáculo infantil 'Villanos'.

13.00. Carruseles de coros

Los coros cantan en los dos circuitos: plaza de Mina y alrededores del Mercado Central.

13.00. XXIII Concurso de Tangos y Pasodobles

Organizado por la peña Paco Alba en el tablao de la calle Plocia. Actúan Hotel y Resort, aquí está su casa, Ayyyy que te como, El veneno del rincón, Una excusa divina, Este año venimos con esperanza, Los peliculeros, Dios mío qué tarde y La tía de la tiza (Comparsa).

13.00. XV Tomatada Popular

Organizada por la AVV del Pópulo y San Juan ‘Los Tres Arcos’.

13.30. Festival de comparsas y chirigotas en Peña la Estrella

La Peña La Estrella celebra la segunda jornada de sus festivales de comparsas, 'Paco Alba', y chirigotas, 'Cañamaque', en la Plaza de Candelaria. Actuarán desde las 13.30 La Guasona, La Oh! Diosa del Carnaval, La Tía de la Tiza, Los Telarañas, Los del Veredicto, Los Peliculeros, Este año venimos con esperanza, Amo Escuchá! Chirigota callejera, Una Excusa Divina, La Chirigota del Lazio, El Niño de Isabelita, Los Revoleaos, Los padres de ella, To me pasa a mí..., El Tranvía, Los Trampucheros y Frente Talibán de la República de Kadikadistán.

12.00. Festival a beneficio de Agamama

En la plaza del Mentidero, festival a beneficio de Agamama (Asociación Gaditana de Mujeres Con Cáncer de Mama). Actúan numerosas agrupaciones que han concursado en el Falla más la antología de Noly, Cárdenas y Peñalver 'La herencia del bisabuelo'.

20.00. Festival Coplas del Carnaval Gaditano de Unicaja

En la plaza de San Agustín. Actúan Los trampucheros, La burbuja, El veneno del rincón, Una insolación del carajo, Las musas, Los jefes de Cádiz, El tranvía, Los padres de ella, El cantón independiente... y Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa.

20.30. Concurso de popurrís en La Viña

En el tablao de la calle La Palma comienza este señero concurso que llega a su edición número 39. Además del concurso de popurrís se celebra el de piropos a La Viña y a Cádiz, y se entregarán el premio Manuel Torres al mejor tipo. Hoy actúan 'Los trampucheros', 'La burbuja', 'El veneno del rincón', 'Una insolación del carajo', 'Las musas', 'Los jefes de Cádiz', 'El tranvía', 'Los padres de ella', 'El cantón independiente, que vivan las mujeres de Cai' y 'Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa'.

22:00 Festival de Agrupaciones

En el tablao de San Antonio organizado por Cruzcampo. Actúan agrupaciones destacadas del COAC 2023.

22:30 Carpas de Carnaval

Música en las carpas en Renfe, en el Baluarte de Candelaria y Castillo Santa Catalina.