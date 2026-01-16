En 1977, Cádiz recuperó el Carnaval en febrero

El primer Carnaval en febrero, tras cuarenta años sin celebrarse como tal, devolvió en 1977 al Gran Teatro Falla un coro mítico: Los Dedócratas.

Esta agrupación, integrada por universitarios y médicos, resultó clave en la transición de las antiguas Fiestas Típicas al verdadero Carnaval.

Con el retorno de las libertades, en 1977 se recuperó oficialmente el Carnaval y su fecha tradicional, febrero. Los protagonistas de las últimas Fiestas Típicas habían manifestado reiteradamente su deseo de volver al segundo mes del año para recuperar la esencia auténtica de la fiesta.

La vuelta, sin embargo, fue improvisada. Hasta el 18 de febrero de 1977 no se autorizaron oficialmente las celebraciones. Ese día, el Gobierno Civil de la provincia publicó una nota informando de que el Ministerio de la Gobernación había dictado una orden restableciendo las fiestas de Carnaval en toda España, permitiendo el uso de disfraces en calles y espacios públicos.

Asimismo, se autorizó el uso de disfraces en bailes organizados por entidades, casinos y asociaciones durante los días 19, 20, 21 y 22 de febrero, así como el domingo de piñata.