Una zurda de oro en una patera

Buba dice que no tiene más aficiones, que dentro de su cabeza sólo hay fútbol . Y su madre. Y sus hermanos . Habla con su madre cada pocos días. El fútbol es el vehículo para que su madre ysus hermanos vivan mejor. Y él juega muy bien, excepcionalmente. Es muy del Cádiz, pero sobre todo del Barça. “Ysi te ficha el Madrid?” “No, no, el Madrid nunca”, ríe.

ntonio se echa un partidillo de fútbol sala en el Tartessos y dice Buba, venga, sal. Y Buba es un jugadorazo. Su primer partido en campo grande es un reto que les lanza el equipo de la Asociación de Periodistas. Buba mete cuatro goles , aunque pierden y Marie Pierre, la traductora de Cardijn que es el hada y la voz de los inmigrantes que están aquí, con las mismas ilusiones de Buba, aunque éstas no sean el fútbol, se queja de que el árbitro va con los periodistas. Buba ríe: “No, es que eran buenos”.

La travesía duró diez horas, diez horas interminables en las que, de repente, el mar se embravecía. La peor pesadilla de su vida. A ratos pensó que no llegaría, pero no tiene suficiente español ni años para ser capaz de transmitir ese infierno. Prefiere como pasar por encima del episodio.

Como en tantos casos, no reparó en el peligro de esos miles de kilómetros que le separaban de su sueño. Hay una distancia de 4.383 kilómetros entre Bamako, la capital de Mali, donde empezó su viaje, y Nador , el lugar de donde partió en una patera hacia Almería. Ese recorrido se hace en coche en 55 horas. Él tardó dos meses en hacerlo. Y se puede decir que fue rápido.

"Lo que nos importa ahora es el chico, no el futbolista

Quique González, director de la cantera, sólo cuenta maravillas de él. “Es un chico que se hace querer. Está integradísimo con el equipo. El resto de los chicos le adora . Por supuesto te podría hablar de que se le nota el fútbol de calle, esa picardía, juega por dentro y por fuera, con un cambio de ritmo magnífico... pero a nosotros ahora lo que nos importa es el chico, no el futbolista. A ver si lo podemos tener con nosotros en la residencia en breve para que sienta ese calor, para que empiece con los estudios. Yo lo que puedo decir es que es un gran tipo. ¿Llegar? Claro, que puede llegar. Condiciones tiene para ello”.

Tiene futuro. Buba es tímido y no se separa de Antonio. Observa cómo el resto de sus compañeros acude con sus padres y cuando Antonio vuelve a mirarle ve a Buba ensimismado mirando la pantalla del móvil. Con una tristeza infinita está pasando las fotos de su madre , de sus tres hermanos.

Antonio, de la asociación Cardijn , que desde hace 25 años atiende a los inmigrantes, cuenta con ternura el momento en que lleva a Buba Barry, con 17 años cumplidos el pasado sábado , a las pruebas físicas para ingresar en los juveniles del Cádiz. En la prueba los responsables de la cantera no han dudado: buen golpeo, dribla, hace diabluras. “Y, además, lo más importante, en el campo tiene cabeza”.

La burocracia y la cautela de los niños africanos

En la cantera del Cádiz todo el mundo está deseando que Buba Barry pueda competir. No puede hacerlo porque la Federaciónespañola aún no ha tramitado la ficha. Desde el Cádiz explican que ahora hay mucha cautela tras los episodios que vivieron equipos grandes como el Madrid o el Atleti, sancionados por tener niños extranjeros en sus canteras. Se castigaba el desapego familiar. Sin embargo, en el caso de Barry todo parece estar en orden. La asociación Cardijn ha tramitado todos sus papeles y se ha hecho cargo de su tutela. “Lo hicimos porque el negocio del fútbol es muy goloso y lo que queremos es proteger al chaval”. A día de hoy Buba tiene todos los papeles en regla y en la RFEFcalculan que la ficha no tardará más de dos semanas. Y Buba Barry hará lo que más quiere: jugar.