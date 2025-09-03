XIV Campeonato de Andalucía 'Enduro Indoor' en Medina

El campo municipal de deportes del Prado de la Feria acogerá el próximo sábado, día 6 de septiembre, a partir de las 20:00 horas 'Enduro Indoor' para motos Ciudad de Medina Sidonia, valedero para el campeonato de Andalucía 2025 de esta modalidad deportiva.

Esta prueba está organizada por el C.D. Mx Top Cross de Medina Sidonia, con las colaboraciones de las delegaciones de Deportes y de Vías y Obras del Ayuntamiento, encargadas de acondicionar el circuito, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Civil de la misma localidad; la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Motociclismo y más de 60 firmas comerciales de Medina y otras localidades de la provincia.

Además de las competiciones oficiales donde correrán campeones del mundo y Andalucía en diversas categorías, entre ellos el rondeño Cristóbal Guerrero, José Manuel Morilla o Jesús David de la Rica, se celebrará una exhibición de pilotos alevines y entre ellos el joven piloto asidonense David GP 11 que marcha en segunda posición en el campeonato de España y primero en el de Andalucía del OPEN 110 dentro de la categoría minimotos 79P0.

El olor a gasolina, el humo, el ruido de los motores a todo gas, inimaginables voladas, arriesgadas maniobras, aceleraciones, frenadas, derrapajes, virajes, choques, caídas, la música, los peakers, azafatas, además de la destreza, los nervios de aceros, la destreza o el equilibrio de los moteros se convertirán de nuevo en el protagonista único e indiscutible de la veraniega noche asidonense en la novena cita del Andaluz de Enduro Indoor 2025.

Un espectacular circuito donde se combinan todos los elementos necesarios y muy variados con pasos de agua, grandes bloques de piedras, troncos, grandes neumáticos de tractores y camiones, así como una gran meseta con la que el público disfrutará de las grandes volada del medio centenar de pilotos de varias provincias andaluzas que se desplazarán para competir a Medina Sidonia.

Los entrenamientos cronometrados para todas las motos participantes, con unas potencias entre 55 y 450 cc en las categorías de seniors 'pro', seniors 'fun', juniors y aficionados se iniciarán a las ocho de la tarde y las carreras una hora después. Durante la prueba entre todos los asistentes se sortearán un jamón de 7 kilos, cascos, guantes, gorras, camisetas, llaveros entre otros muchos regalos.

El presidente de la Asociación Deportiva Top Cross de Medina Sidonia, Miguel Benítez, explicó que las motos de enduro indoor "tienen algunas peculiaridades que les diferencia del resto de las de off-road y se centran en las necesidades del terreno". "Suelen compartir chasis con las máquinas preparadas para motocross, pero hay muchas diferencias en el comportamiento de las suspensiones, los motores y la relación de cambio".