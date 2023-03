Windsurf: las tablas voladoras aterrizan en la Bahía de Cádiz

El espectáculo no cesa en la Bahía de Cádiz. Cuando apenas ha pasado una semana de la celebración de la Semana Olímpica Andaluza, es ahora la clase iQFOil la que reclama todo el protagonismo, de cara a la segunda edición del evento más importante de la nueva disciplina olímpica del Windsurf que se estrena en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

De esta forma, la Bahía de Cádiz sigue centrando la atención de la vela olímpica, con la celebración desde este martes día 7 de marzo hasta el sábado 11, del segundo evento de la temporada del Circuito internacional de la clase iQFOil, el 'International iQFOil Games Andalucía/Bahía de Cádiz' organizado por la Federación Andaluza de Vela, al que acuden en torno a 200 windsurfistas de más de 20 países y entre ellos, algunos de los mejores deportistas del planeta.

El andaluz sigue siendo el único evento que reúne a las diferentes categorías de edades, ya que los Sub 17 y Sub 19 que suelen competir por separado estarán esta semana compartiendo las aguas gaditanas con los Sub 21 y Open. "Los iQFOil de Cádiz para la clase es sumamente importante, es el único evento que tenemos donde se unen los que comienzan sus primeras regatas en Foil con muchos deportistas que ya han participado en varios Juegos Olímpicos y algunos con medallas ya colgadas en su cuello. Por eso es de los más valioso para nosotros, ya que compartir con los windsurfistas que admiran es una inyección de energía y motivación para los más jóvenes", señala Gonzalo Costa, secretario de la Asociación Internacional de la clase iQFOil, quien no escatima en halagos para la sede,

"Esta segunda edición, ya con más competidores que la de año pasado, es un claro ejemplo de las buenas prestaciones de la Federación Andaluza de Vela y del área de regatas para el iQFOil, prueba de ello este evento y el campeonato del Mundo Juvenil que celebraremos en octubre también aquí con más de 300 windsurfistas. No es fácil encontrar un sitio que tenga la infraestructura acorde para un evento de esa magnitud", indica Costa.

Y es que al igual que ya ocurriera con las tablas Mistral y RS:X, la Bahía de Cádiz se ha convertido en uno de los lugares fetiche para la práctica de esta nueva modalidad olímpica, y la Federación Andaluza de Vela y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela, en un referente en la organización de regatas que tienen a esta clase como protagonista.

De cara a la regata que comienza este martes, entre los hombres la lista de favoritos incluye al francés Adrien Mestre, reciente ganador de la regata internacional de Lanzarote, el finlandés Jacob Eklund y el equipo americano liderado por Gerónimo Nores y el subcampeón de la Semana Olímpica Andaluza, Noah Lyon. En Sub 21, las miradas están puestas en el italiano Manolo Modena, subcampeón de Europa y ganador de la primera edición en la categoría Sub 19, compitiendo ya en la flota superior.

Entre las mujeres llama la atención la numerosa flota Sub 21, entre las que en principio son favoritas las italianas y checas que llegan a Cádiz después de haber competido mucho entre ellas en la categoría inferior. También destacan como aspirantes la turca Merve Vatan; la defensora del título, la italiana Sofía Renna; la ganadora del año pasado en la categoría Sub 19, la checa Nela Sadilkova, y entre las senior, la finlandesa Aleksandra Blinnikka.

En la flota nacional, el joven Antonio Medina del RC El Candado es el único español que defiende título y lo hará en la categoría Sub 17 frente a otros favoritos como el catalán Sandro Portune, integrante del equipo del CN Salou que acude en pleno a la bahía gaditana. Entre las chicas Sub 17, junto a la defensora del título, la polaca María Rudowicz, destaca la melillense Azul Sánchez Vallejo, en plena evolución en esta clase tras ser campeona del mundo de Techno el año pasado.

En la flota masculina Sub 19 el más destacado de los nacionales es a priori Javier Hernández Perelló de la balear, al igual que Luca Casas que también apunta maneras. Entre los andaluces, destaca el windsurfista del RC El Candado, Ángel Medina, gran favorito tras ser el mejor español hace una semana en las mismas aguas, o Arturo Arauz del CN Puerto Sherry, entre otros. En chicas, destacan Bárbara Winau y Ariadna Patiño, ambas baleares, que lo hicieron muy bien en el campeonato de Europa del año pasado en Garda, y la andaluza Arancha Sauquillo del CN Sevilla, que es la que más méritos acumula para ocupar un lugar en las quinielas.

Por último, entre los mayores, las esperanzas están puestas en los andaluces Fernando Martínez del Cerro (CV Dársena), Curro Manchón y Aurelio Terry (CN Sevilla) y el windsurfista del CN Puerto Sherry, Alejandro Arauz. Los andaluces copan las quinielas en el objetivo español ante la ausencia de los integrantes del equipo preolímpico nacional, también el femenino, que preparan ya en Palma de Mallorca el Trofeo Princesa Sofía, primera prueba de selección de cara al test event de julio en aguas de Marsella.

Tras un primer día destinado a mediciones y registro de participantes, las pruebas clasificatorias del ‘International iQFOil Games/Andalucía/Bahía de Cádiz darán comienzo el martes día 7 de marzo a partir de las 12:00 horas, con un total de 20 previstas hasta el sábado 11 de marzo. Los cuatro primeros días serán regatas clasificatorias y el quinto y último se destina a las diferentes medal races reservada a los diez primeros clasificados de cada flota, de los cuales el primer clasificado tiene pase directo a finales, el segundo y tercero a semifinales, y del cuarto al décimo a los cuartos de final.

Para su organización, la Federación Andaluza de Vela cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y Tactic Audiovisual, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.