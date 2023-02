Vela: la Semana Olímpica Andaluza corona en la Bahía de Cádiz a 9 campeones de España

Termina la 18ª Semana Olímpica Andaluza, 23º Trofeo de Carnaval y lo hace con un día en blanco ante la ausencia de viento el martes 28 de febrero en la Bahía de Cádiz. De esta forma se dan por definitivos los resultados tras la tercera jornada, que cerraba los casilleros con un total de once pruebas para las clases iQFOil, nueve los ILCA 4 e ILCA 7, y ocho los ILCA 6 y 420.

Además de los dieciséis títulos absolutos, la regata andaluza designa nueve campeones de España y dos autonómicos, que pasan a formar parte del cuadro de honor de una de las pruebas más importantes de cuantas se celebran en la bahía gaditana y Andalucía, referente nacional e internacional.

Los nuevos campeones de España son el gallego Tomás Vieito del CN Rodeira, la andaluza Pilar Lamadrid del CN Puerto Sherry y el balear Bernat Tomas del CN Arenal en las clases iQFOil Masculino, Femenino y Sub 21, respectivamente, y en las clases ILCA que titula a seis campeones nacionales, los coronados son los baleares Xavier García del RCN de Palma (ILCA 4-Sub 18), Sergio García del RCN de Palma (ILCA 4 Sub 16) y David Ponsetti del CN Ciutadella (ILCA 7 Sub 21), los regatistas de la Comunidad valenciana Irene de Tomas (ILCA 4 Sub 18) y Berta Ramón-Borja del RCR Alicante (ILCA4 Sub 16), y el canario Joel Rodríguez del RCN de Gran Canaria, campeón de España de ILCA 7. El campeonato de España por Autonomías de la clase ILCA se lo adjudica la territorial balear.

Por su parte en la clase 420, el título autonómico es para la tripulación del CN Puerto Sherry compuesta por José Medel y Pablo Fernández. En el resto de clases, los ganadores son el andaluz Juan José Fernández del CM Almería, que logra el doblete absoluto y Sub 19 en ILCA 6, la belga Eline Verstraelen y la finlandesa Katarina Roihu, campeonas absoluta y Sub 19, respectivamente, y el polaco Stanislaw Trepczyns y la checa Sadil Kova en las clases iQFOil Juvenil Masculino y féminas, respectivamente.

En la clase iQFOil masculino, escoltan a Vieito en el absoluto los americanos Noah Lyons y Gerónimo Nores, y en el nacional, el campeón Sub 21 Bernat Tomas y el windsurfista de Javea José Luis Boronat. El segundo y tercer puesto Sub 21 son para los baleares Joan Riutort y Oscar Casas.

Por su parte el podio femenino de la nueva tabla olímpica lo completan junto a Lamadrid, la catalana Julia Gómez y la checa Kristyna Pinosova. Entre los Juveniles, junto al polaco Trepczynski, suben al cajón de ganadores el checo David Drda y el polaco Maciek Pietrzak. También entran en el top10 los andaluces Angel Medina, primer español, y Antonio Medina del RC El Candado, Juan Pedro Guardiola (CN Puerto Sherry) y Antonio Cueto (CN Sevilla), sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente. Entre las niñas el podio es también íntegro para las visitantes y tiene en cabeza a la checa Nela Sadilkova.

En la clase olímpica ILCA 7, el subcampeonato de España absoluto es para el canario Joaquín Blanco y completa el podio el israelita Maor Ben Harosh, siendo el tercer español el tinerfeño Leopoldo Barreto. En Sub 21, trofeo que gana el portugués José Mendes, el podio nacional se completa con los baleares Javier Segui y Jagoba Huercanos.

En la clase ILCA 4 el subcampeón de España es el andaluz Roberto Aguilar del CNM Benalmádena, con el tercer puesto para el campeón de España Sub 16 el balear Sergio García. También se queda en Andalucía el subcampeonato femenino sub 18 que gana Noa Zabell del CNM Benalmádena, con el tercer puesto a manos de la balear Magdalena Villalonga. El podio Sub 16 lo completan el balear Tim Lubat y el catalán Gerard de Soria, y entre las niñas la balear Paula Rosello y la catalana Mireia Garriga.

En la clase ILCA 6, el almeriense Fernández comparte el podio absoluto y Sub 19 masculino con los belgas Anders Bultynck y Maarten Boot, segundo y tercero, respectivamente, mientras la belga Verstraelen hace lo propio con las finlandesas Katariina Roihu, campeona Sub 19, y Mikaela Soderberg. El primer andaluz clasificado en el décimo puesto y cuarto Sub 19 es Angel Beceiro del RC Mediterráneo.

Por último el podio autonómico de 420 se completa con las tripulaciones de Susana Ridao y Marta Álvarez-Dardet, y al compuesta por Vicente Hernández y el campeón del mundo Fernando Flethes, ambas al igual que los campeones pertenecientes al CN Puerto Sherry.

El broche a la regata lo ponía la ceremonia de entrega de trofeos celebrada en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro, acompañado por el secretario nacional de la clase iQFoil, el andaluz Aurelio Terry y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, José Ignacio González Nieto.

Al término de la entrega, el secretario nacional de la clase ILCA, el también andaluz Javier Blanco, hacía entrega a los ganadores por sorteo de unos obsequios de los patrocinadores Marina Ropes y Alisios Sailing. La siguiente cita será en apenas una semana reservada a la clase iQFOil, con la celebración entre los próximos 7 y 11 de marzo de la segunda edición de los iQFOil Games Andalucía/Bahía de Cádiz.