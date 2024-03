Windsurf: la gaditana María Andrés, en el top mundial del Tour más grande de la historia

La gaditana María Andrés y el almeriense Víctor Fernández se colocan terceros en las categorías absolutas PRO WOMAN y PRO MEN en la primera parada del Tour Mundial de Windsurf en Olas, en la que los canarios Liam Dunkerbeck y Maria Morales se hacen con la victoria en las categorías PRO JUNIOR BOYS Y PRO JUNIOR GIRLS.

Este es el primero de los seis eventos que puntuarán para el título de Mundial, donde estos cuatro españoles ya están sumando puntos en lo más alto del ranking. El Tour lo completan pruebas en famosas olas como Topocalma en Chile, Cloudbreak en Fiji, Hookipa en Hawaii y dos paradas en Europa, en Pozo izquierdo en Gran Canaria y Sylt en Alemania.

La categoría PRO compitió en Japón en un mar desafiante, con gran oleajes de mar de fondo cruzados, fuertes corrientes y vientos muy ligeros, donde tuvieron de demostrar sus habilidades para sacarle el máximo partido a un campo de juego extremadamente técnico.

Víctor Fernández, representante del CD Víctor Fernández, varias veces campeón del mundo, hizo notar su técnica y experiencia, navegando cómodo, en condiciones parecidas a su spot local, con velocidad, potentes giros, aéreos y gran fluidez. Tras en una final reñidísima contra el Campeón del Mundo Marcilio Browne (2) y los hawaianos Bernd Roedinger (1) y Morgan Noireaux (4), Víctor se hizo con el tercer puesto, para abrir fuerte la temporada, siendo uno de los favoritos y especialistas en las pruebas Europeas, por lo que el almeriense comienza un año prometedor.

María Andrés, perteneciente al CV Valdelagrana, campeona del IWT 2019 y actual número 4 del mundo, se abrió paso manga tras manga, avanzando primera hasta la final, consiguiendo por el camino tanto la máxima puntuación en ola, como en manga en su categoría. Con buena selección de olas y potentes giros frontside, María navegó una reñida final contra la favorita local Motoko Sato (1), la número dos del mundo afincada en Hawaii Sarah Hauser (2) y la tinerfeña María Morales (4), reservándose el tercero en el podio, y empezando el año con un ranking prometedor, que tendrá que completar con sus tres mejores resultados.

La categoría Junior Pro compitió con un inusual viento side off de izquierda y bonitas olas ordenadas, para una navegación de wave riding down the line técnica y vistosa.

La próxima parada del Tour se celebrará en Chile, en las olas de Matanzas y Topocalma, dando comienzo el 1 de Abril y estimandose una altisima participación, con casi todos los top mundiales para pelear por el ranking 2024.