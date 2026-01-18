El Virgili recupera sensaciones con un triunfo (3-1)

El CD Virgili Cádiz logró reencontrarse con la victoria en el Pabellón Ciudad de Cádiz al imponerse por 3-1 al CD Alcalá de Guadaíra FS en un partido más práctico que vistoso, pero que acabó dejando buenas sensaciones para los de Juan Carlos Gálvez, que supieron aprovechar sus momentos y resistir cuando tocó sufrir.

El duelo arrancó con dominio del conjunto gaditano, que buscó el gol desde los primeros compases. Andresito probó suerte en el minuto 2, pero su disparo se marchó fuera. Poco después, Lautaro, el portero visitante, comenzó su recital con varias intervenciones de mérito ante Castilla y Poti, evitando que el marcador se abriera. Virgili lo intentaba con insistencia: Jesulito y Carlitos tuvieron las más claras, aunque sin puntería.

El CD Alcalá de Guadaira también generó peligro con un disparo de Nene que obligó a Hilario a intervenir. En el minuto 12, cuando el conjunto visitante apostó por jugar con portero-jugador, Carlitos tuvo una ocasión clarísima a portería vacía, pero Ponce salvó sobre la línea. Apenas un minuto después, Nene aprovechó una pérdida en media pista para plantarse solo ante Hilario y poner el 0-1.

La reacción del CD Virgili Cádiz no tardó. En el minuto 14, Óscar Lojo cazó un balón en el área para empatar el partido (1-1) y devolver la energía al pabellón. Antes del descanso, los locales siguieron apretando con Carlitos como portero-jugador, pero Lautaro volvió a sostener a los suyos con varias paradas de mérito.

La segunda parte comenzó de la mejor manera posible para los gaditanos. En el minuto 21, una jugada iniciada por Javi Santana desde la banda acabó con un centro que desvió Jaime en su propia portería, descolocando a Lautaro y poniendo el 2-1. A partir de ahí, el encuentro se abrió. Jesulito rozó el tercero, mientras que Terol estrelló un disparo en el palo para el Alcalá.

Joni, que entró en la portería del CD Virgili Cádiz tras el descanso, fue clave con varias intervenciones espectaculares, especialmente en una doble acción ante Mikel y Nene que levantó los aplausos del público.

El gol que sentenció el choque llegó en el minuto 29, cuando Jesulito culminó una rápida contra batiendo a Lautaro con serenidad para el 3-1 definitivo. El Alcalá lo intentó hasta el final con portero-jugador, pero sin crear verdadero peligro. El conjunto gaditano, más sólido en defensa y eficaz en las transiciones, amarró un triunfo necesario que devuelve la confianza al equipo y a su afición.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cádiz (3): Hilario, Poti, Carlitos, Castilla y Andresito -once inicial-; Joni, Wallace, Jesulito, Óscar Lojo, Raúl Álvarez y Javi Santana.

CD Alcalá de Guadaíra FS (1): Hugo, Jaime, Mariano, Mikel y Miguelín -once inicial-; Lautaro, Ponce, Terol, Cumpli, Nene, Cata y Rober.

Goles: 0-1 Nene (13'). 1-1 Óscar Lojo (14'). 2-1 Jaime, en propia puerta (21'). 3-1 Jesulito (29')

Árbitros: Alberto Parrado y José Pablo Venegas, y David Romero (cronometrador). Amonestaron a los locales Wallace y Jesulito; y a los visitantes Mikel, Nene, Terol y Lautaro.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz ante 650 espectadores.