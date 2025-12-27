'Virgili Legends': el partido del 50º aniversario

El pabellón Ciudad de Cádiz se prepara para vivir una mañana muy especial el domingo 28 de diciembre a las 12:00 horas, con el regreso al parqué del CD Virgili Cádiz a través del partido 'Virgili Legends', un encuentro que servirá para celebrar el 50º aniversario del club panadero y rendir homenaje a las figuras que marcaron su historia.

La cita contará con una taquilla solidaria de 1 euro, cuya recaudación íntegra irá destinada a la Asociación Andaluza de Cuidados Paliativos Pediátricos SISU, entidad que acompaña a niños con enfermedades graves y a sus familias con una atención integral y humana. Las entradas ya están disponibles en taquilla.cdvirgilicadiz.com.

El CD Virgili Cádiz ha cerrado una convocatoria muy especial para este primer encuentro de leyendas, reuniendo a jugadores de diferentes generaciones que dejaron su huella en el club. Estarán sobre el parquet Wilfred, Leo Gallardo, Bareta, Caco, Toni, Alfonso, Juanito 'El Saco', Adri Gaona, Álex del Amor, Ramírez, Alber, Pedro Escalante, Chico Fuertes, Ale Canario, Paolo, Matías, Felipe, Juan Alberto, Saúl, Adri Macías, Chipi, Juan Campaña y Momo.

Uno de los momentos más esperados será la presencia de Abdel, para muchos uno de los mejores jugadores de la historia del club, que se desplazará expresamente desde Marruecos para formar parte del partido. Su regreso simboliza el espíritu del 'Virgili Legends': una cita que une pasado, presente y futuro bajo los mismos colores. También participarán como invitados al partido Carlos Requena, ex jugador del club, y José Luis Botana, presidente del club.

El encuentro cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz y el patrocinio exclusivo de Tugasa Hoteles. Desde el club se insiste en que este será solo el primer paso de un proyecto que pretende seguir creciendo con nuevas convocatorias y actividades a lo largo del año.

El presidente del CD Virgili Cádiz, José Luis Botana, agradeció la enorme predisposición de todos los jugadores convocados y quiso tener unas palabras para quienes no podrán estar en esta ocasión. "Era imposible hacer un solo equipo con todas las leyendas que forman parte de nuestra historia, pero este es solo el principio. Todos, sin excepción, forman parte del Virgili y de lo que este club representa", afirmó. Botana subrayó además que "el Virgili Legends nace para quedarse, para mantener viva nuestra historia y para que cada generación de jugadores sienta que sigue siendo parte del club".

El presidente destacó también que la idea es que este proyecto se convierta en un espacio permanente dentro del club, "un punto de encuentro entre generaciones donde las leyendas sigan inspirando a los jugadores del presente y a los que están por venir".

Esta cita del 'Virgili Legends' servirá además para revivir el espíritu del mítico Pabellón Fernando Portillo, ese escenario donde el CD Virgili Cádiz vivió tardes de gloria que marcaron a toda una afición. Allí nacieron gestas y momentos que todavía se recuerdan con emoción entre los gaditanos y los amantes del fútbol sala. Ahora, muchos de aquellos protagonistas volverán a reunirse para dar una nueva vida a ese espíritu, demostrando que el alma del Virgili sigue latiendo fuerte… y que su historia, medio siglo después, está más viva que nunca.