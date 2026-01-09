El Virgili afronta una salida exigente a tierras murcianas

El CD Virgili Cádiz vuelve a la acción con un reto importante para abrir la segunda vuelta de la temporada. El equipo amarillo visita este sábado 10 de enero al FS Jumilla, en el Pabellón Municipal Carlos García, a partir de las 19:15 horas, en la jornada 16 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala.

El conjunto gaditano llega tras el parón navideño con ganas de reencontrarse con la competición y seguir creciendo en una segunda parte de curso que se presenta exigente. Su entrenador, Juan Carlos Gálvez, explicó que el descanso ha servido para recargar pilas "y empezar a preparar esta fase de la temporada, metiendo algunos conceptos nuevos y siendo consciente que será muy dura porque ya todos los equipos van buscando conseguir sus objetivos", señaló.

A pesar de que el técnico no podrá contar aún con varios lesionados, el grupo ha respondido con intensidad en los entrenamientos. "A pesar de no haber podido recuperar a ninguno de los lesionados, la plantilla ha vuelto a trabajar con intensidad en las sesiones de entrenamiento, sabedores que el sábado tenemos un partido muy importante", apuntó.

Sobre el rival, Gálvez no dudó en destacar el nivel del conjunto murciano. “Es un equipo que está realizando una gran temporada y en casa junto a su público es una escuadra muy fuerte”, afirmó. El CD Virgili Cádiz viajará a Murcia con las bajas de Abraham Cintado, Mario Santiago, Óscar Moguel y Pancho.