El viento anima el arranque de la prueba en la Bahía de Cádiz

De menos a más el viento y también la tensión en la primera jornada de la 21ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe, celebrada este sábado en aguas de la bahía de Cádiz. La regata navideña tiene ya los primeros líderes en las tres grandes áreas de regatas en las que se reparten los más de 200 participantes, donde hoy todos navegaron con NE de 8/10 nudos de intensidad media en el arranque y levante de entre 18 y 20 nudos durante las últimas pruebas. La bahía gaditana lucía espléndida con las clases ILCA y 420 en un área, las tablas Techno y Raceboard en otra, y las tablas olímpicas iQFOil y los barcos de la clase Waszp en otra.

En la clase 420, los anfitriones se hacen fuertes con el primer liderato a manos de la tripulación del CN Puerto Sherry formada por Josete Ruiz y Vicente Hernández, ganadores de dos pruebas y segundos en otra, en la que eran superados por los vascos Iñigo Jauregui e Ion Ancisar de Hondarribia, 1,3,2, segundos con dos puntos más. El tercer puesto es compartido por empate entre las tripulaciones de Carlos Carrasco y Nico Flethes, 4,2,4, y la formada por José Medel y Pablo Fernández, 3,4,3, ambas representantes del CN Puerto Sherry.

Ninguna tregua ha dado Curro Manchón en la clase Raceboard, donde el windsurfista del CN Sevilla y vigente campeón del Mundo y España gana las tres pruebas y es líder absoluto y máster, seguido en las tres por Jacobo López del CNM Benalmádena, segundo absoluto y primer Grand Master, superando a Fernando González de Lamadrid Rodríguez, 4,3,3. El primer paso entre las féminas lo da la Sub 21 Claudia Cardosa del CV Dársena (6,11,11) sobre María del Mar Lara (CDV Valdelagrana), 10,13,8, segunda. En la categoría Súper Veterano, Paco Manchón (CV Dársena), 13,18,17, vence en el pulso con su principal rival, el valenciano Rafael Ros, que solo suma un 10 y un 9 al no competir en la primera prueba.

En la clase ILCA 7 da un gran paso adelante el ucraniano Andrii Verdysh, ganador de las tres pruebas del arranque, sobre el regatista del RCN de Sanlúcar, Diego Manuel Torregrosa, 2,4,4, primer líder en el autonómico que pone en juego esta clase, y el también ucraniano Danylo Raichuk, tercero tras la suma de dos segundos, ausente en la primera prueba.

Tres pruebas y tres ganadores diferentes en la clase ILCA 4 dan cuenta de lo caros que van a estar los triunfos entre la flota más joven de la disciplina. El primer puesto lo ocupa la balear Mónica Osha, ganadora de una prueba a la que sumó un 7º y un 4º, seguida del holandés Julian Van Hoving, 6,1,7, y el regatista del CNM Benalmádena, Jose Manuel Martín, 14,8,1. Con solo dos puntos más, el cuarto puesto lo ocupa Beatriz Serrano del CN Sevilla, segunda fémina. La igualdad en esta clase es muy evidente con muchos aspirantes separados por la mínima puntuación.

Las victorias en las tres pruebas en la clase ILCA 6 se las reparten entre los regatistas del CN Sevilla Juan Gómez, 2,4,1, y Alberto Medel, 1,1,11, con seis puntos en favor del primero. Medel, primer Sub 19, no podrá fallar mucho más frente a la oposición que recibe por debajo por parte del actual campeón de España máster, Raúl González, que suma los mismos puntos tras firmar un 3º, un 6º y un 4º, y el regatista de su misma categoría, Carl-Otto Plaza, que suma un punto más en el cuarto puesto estrenándose con un 4º y dos 5º, ambos regatistas pertenecientes al CNM Benalmádena. La primera niña es la vigente campeona de Andalucía, la regatista del RCN de La Línea e integrante del programa CEEDA, Raquel Retamero, octava absoluta.

La joven Olivia Sánchez no falla en Techno Sub 15, donde la actual campeona del Mundo, de Europa y de España perteneciente al CN Sevilla, gana las tres pruebas y se sitúa en el top, seguida con tres y siete puntos más por la letona Marta Dale, 2,2,2, y la windsurfista del CN Sevilla, Ana García Gayoso, 4,3,3. En Techno Sub 17, un punto le da el primer liderazgo a Beltrán Parrado del CN Sevilla, 1,2,1, seguido de su compañero de club y vigente campeón autonómico, Curro Simbad Llorca, 2,1,2. El tercer puesto lo ocupa Sergio López Menchero del CN Puerto Sherry, 6,3,3, seguido con los mismos puntos por la primera niña, Lucía Selma del CN Puerto Sherry, 3,4,5.

Los iQFOil disputaban hoy las cinco primeras pruebas, lo que permite el primer descarte. Los hermanos representantes del CN Puerto Sherry, Pilar y Fernando González de Lamadrid, lideran en sus respectivas categorías con idénticos parciales, validando cuatro primeros y descartando un segundo como peor resultado. Entre los hombres, con cuatro pruebas de slalom y una en formato corse Racing (CR), el segundo puesto con tres puntos más lo ocupa el ucraniano Oleksandr Mendelenko que valida tres segundos y un primero, seguido del windsurfista del CN Sevilla, Aurelio Terry, tercero gracias al descarte de un pinchazo inicial que mejoró con dos 3º y un 6º. Con dos puntos más, el cuarto puesto lo ocupa Ángel Medina del RC El Candado sumando cuatro 4º. Por su parte la deportista olímpica es secundada entre las mujeres por Arancha Sahuquillo del CN Sevilla, ganadora de un aprueba y segunda en otras tres.

Entre los Juveniles, navegando como las chicas en dos pruebas de slalom y tres CR, lidera imbatido el joven Antonio Medina del RC El Candado. Secundan al malagueño con cuatro y siete puntos más, Alejandro Selma del CN Puerto Sherry que suma cuatro segundos, y Manolo Sánchez del CN Sevilla que valida tres terceros y un segundo. La flota Waszp arranca con dos pruebas y un primer liderato en manos del regatista de Hondarribia, Adriano Vázquez, ganador de las dos pruebas, seguido en ambas por Pablo Franco perteneciente a la Foiling Base Cádiz en el CN Elcano, y el navarro Mikel Vázquez, 3,4. A las puertas de podio se sitúa la primera fémina, la gaditana y actual subcampeona de España, Sol López, 6,3.

Este domingo se celebra la segunda jornada tras la que habrá descartes en todas las clases, con resultados que serán decisivos de cara al desenlace del lunes 30.

La 21ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe está organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, además de un equipo de más de 30 personas dedicadas a la organización y seguridad tanto en tierra como en mar.