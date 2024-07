Un viento de 12 años devuelve a Iriondo al San Fernando

Cuando escuchas hablar a Antonio Iriondo, sus palabras transmiten tranquilidad, pausa, sencillez y seguridad. Los más jóvenes del lugar afirman que tras escucharlo en la rueda de prensa de su presentación como entrenador del San Fernando CD, se les trasmitió una paz inusual y un sosiego especial. Pero es que Antonio Iriondo es tan transparente como suena. El técnico confía en él más que nadie, y esa confianza la transmite al infinito.

Los que lo conocemos, sabemos que ni en los momentos más complicados pierde esa serenidad y para él una nueva presentación en su casa, ante los suyos, no iba a ser menos. Por ese motivo todo lo que transmitió Antonio Iriondo en su comparecencia fue la confianza de que el San Fernando tiene que volver por sus fueros, tiene que volver al lugar que, como mínimo, le pertenece y tiene que hacer que su gente disfrute con ello.

“Pero eso será una misión nuestra”, señala “porque seremos los encargados de que los aficionados del San Fernando disfruten con nosotros y junto a nosotros, que también tenemos que disfrutar”. Esa es la premisa de un entrenador que estuvo tremendamente amable, que respondió con sabiduría y alegría a las cuestiones y que tiene unas ganas “y una ilusión” tremenda de que comience su nueva etapa en el equipo de sus amores.

Han pasado doce años, y un viento ha traído de nuevo a La Isla a Antonio Iriondo, ese que logró llevar al equipo en dos ocasiones a la antigua Segunda B, ese que reclamaban los aficionados y todo el mundillo futbolístico en La Isla y ese que se instaló en una ciudad que lo enamoró. “No tengo redes sociales, pero en el mercado me para la gente y me pide que regrese y eso emociona, me llega por amistades, por familia que soy querido y eso no es una cuarta parte de lo que yo quiero a esta ciudad”, afirma.

Ante la responsabilidad que tiene esa petición es claro al manifestar que “no me da miedo la exigencia, porque seguramente yo soy el que más se exige a si mismo y por ello siempre creo en mi trabajo” aunque está claro que “es una responsabilidad trabajar en un club al que llegué hace ya muchos años y a una ciudad que me acogió con los brazos abiertos, no en vano vivo aquí”, concretamente desde el verano del 2007.

Iriondo alabó a su grupo de trabajo donde estará, como segundo, otro hombre ligado de una manera especial al San Fernando y a San Fernando, Iván Guerrero “al que tuve como jugador en mi etapa aquí y luego ha sido mi hombre de confianza en los últimos años”, añadiendo que “está para jugar porque en los entrenos se le nota que solamente el paso de los años le impide estar en el terreno de juego” y del que afirma que “tiene, de una manera especial, un ADN azulino en su cien por cien”.

Igualmente dejó a las claras que David Rodríguez esta haciendo “un trabajo impresionante y está trabajando como lo hacen los grandes directores deportivos, con la cautela de un hombre experimentado y de manera espectacular para el que solo tengo palabras de elogios”. Pero no se quedan ahí las muestras de cariño porque no se olvidó del que será preparador físico, Vicente Navarro, que también vuelve a la que fue su casa, o del que será de porteros, Ismael Falcón. “Es un grupo impresionante, como será la temporada”.

Iriondo sabe que la base del éxito solamente puede estar “en los jugadores”, por lo que se intentará hacer un grupo “acorde con las expectativas”, con la clara intención de “ir jornada a jornada, paso a paso, sin prisas pero sin pausas” y sobre todo “disfrutando del trabajo, siendo felices y haciendo disfrutar a todos”, sentenciaba.

De cómo se ha encontrado a la entidad era claro al señalar que “ha crecido de una manera espectacular como club”, dejando a las claras que “no tiene nada que ver con lo que era cuando me marché” y afirmando que “el club ha crecido muchísimo más como entidad que el equipo y hay que equiparar eso como sea, y de la manera que sea”, señalaba.

Iriondo fue presentado por el presidente de la entidad Louis Kizinger que afirmó que “tras hablar con él cinco minutos me dije, este es el entrenador ideal para mi equipo y así ha sido”. El mandamás dejó a las claras que “queríamos recuperar el ADN azulino y Antonio Iriondo era un reclamo para ello. Después de ver lo que se ha trabajado hasta ahora, estoy convencido de que hemos acertado”, señalaba.

Termina la comparecencia, Iriondo saluda, departe, cuenta anécdotas, sobre todo de su paso por La Isla, recordando momentos vividos, situaciones dramáticas, mandatarios que estuvieron. Y es que han tenido que pasar 12 años para que un viento de levante, lo devuelva a la que ha sido su casa.