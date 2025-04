La vida no le da a un San Fernando que se desangra tras caer 0-1

Ahora sí tendrá que echar mano de la calculadora. Ahora sí tendrá que mirar de frente a rivales directo. Ahora sí, si quiere no consumar la tragedia, el San Fernando tendrá que ir a El Rosal a ganar, sí o sí, porque no le queda otra. El Juventud de Torremolinos (0-1) terminó de desangrar a un equipo que ha estado toda la temporada con una herida que se ha ido abriendo, más y más, hasta terminar de ser una herida de muerte.

Los isleños tenían la obligación de conseguir los tres puntos, o al menos uno de ellos, ante el equipo malagueño y terminaron cayendo derrotados, merced, principalmente, a su falta de acierto, esa que le está penalizando en demasía. Y es que de los últimos once encuentros disputados, en nueve de ellos no ha conseguido gol, y así no se puede.

Contra el Juventud Torremolinos pareció vivirse el día de la marmota. Pareció seguirse un guión establecido. Pareció que lo que estaba ocurriendo ya lo habíamos visto. El equipo azulino lo intentó, de manera brillante, durante los 45 primeros minutos de juego, se fue diluyendo poco a poco y terminó encajando y bajando los brazos. Si en el fútbol no conviertes tus ocasiones y perdonas, en un alto tanto por ciento, terminas pagándolo y eso le viene como anillo al dedo al equipo de La Isla que ve, por momentos, como el temor que se ha tenido durante toda la temporada puede terminar de consumarse.

Con esto, con el ambiente que se creó en el Iberoamericano de Bahía Sur, y con la necesidad, hay que reconocer que el conjunto de Bugatto estuvo altamente brillante durante el inicio del partido, salvo en el gol. Los isleños, repletos de entusiasmo y con la figura emergente de Julio Iglesias, creaban una y otra vez ocasiones de peligro y asediaban a un rival que parecía curtido en mil batallas pese a ser novel en la categoría y que, en todo momento, supo lo que tenía que hacer de la mano de Antonio Calderón.

Así, en el minuto 11, el propio Julio Iglesias tuvo la primera y más clara ocasión en una jugada personal donde solamente le quedaba por sortear a Javi Cuenca que tras el disparo a bocajarro del delantero rechazó con los pies. Dos minutos después, con el San Fernando apretando los dientes fue un centro de Kike Carrasco al palo corto del portero el que remató Marru a escasos centímetros del portero y de la portería, el balón se fue fuera.

No desistían los azulinos que, en el 17 volvieron a encontrar la oportunidad en un disparo en la frontal del área de Julio Iglesias que atajó el cancerbero malagueño y en el 20’ un nuevo disparo del mismo protagonista se fue alto.

Los de Bugatto insistían otra vez y en el 29, Rafa de Vicente remató un pase de Julio Iglesias para volver ha hacer intervenir a Javi Cuenca. En el 34’ llegó la segunda gran ocasión del cuadro azulino en un balón en profundidad que dejaba en solitario y mano a mano a Marru con el portero del Juventud Torremolinos, pero la definición fue nefasta y el extremo mandó el balón a las nubes.

Sin embargo, el Juventud Torremolinos, que sabía que el empuje local tendría su final, solamente tuvo en la primera parte una ocasión, en el 36’ en un disparo de Camacho escorado que se fue al lateral de la red. Con el San Fernando pagando el esfuerzo sin recompensa y el Torremolinos bien plantado finalizó la primera parte.

En la segunda, los nervios se fueron apoderando por minuto de los isleños que no encontraban tanta frescura ni en robo de balón, ni en proporcionar jugadas de peligro. Conforme pasaban los minutos, el equipo isleño dejaba de brillar y el conjunto malagueño comenzaba a ofrecer aquello que le ha hecho estar en la parte alta de la clasificación y tener, todavía, opciones de ascenso directo.

Ya la balanza comenzaba a decantarse del lado visitante y las ocasiones, por ende, ponían nudos en las gargantas de los aficionados azulinos que, de nuevo respondieron a la llamada y estuvieron soberbios animando al quipo. En el 54’ avisaba Camacho de lo que estaría por venir en un disparo que se fue fuera por poco. En el 56’ era el propio Camacho el que obligaba a De la Calzada. Los malagueños llegaban, dominaban y solamente les faltaba determinación.

Esa llegó cuando apenas quedaban diez minutos para la conclusión del choque, en una internada, en una llegada de segunda línea, en un remate a placer, en la desesperación de una afición que ve por jornada que pasa, que esto no tiene solución, aunque solamente queda una bala en la recámara dentro de siete días, pero con cuatro equipos implicados, San Fernando, Cádiz CF Mirandilla, Villanovense y Balona, en lo que ya solamente se puede conseguir y que no es otra cosa que disputar el play-out, la salvación directa… se perdió.

Ficha técnica

San Fernando CD (0): De la Calzada, Kike Carrasco, Cortijo, Sergi Barjuán, Manny, Juanma Escobar (Manel Martínez, 76’), Rafa de Vicente (Arnedo, 64’), Yerai (Álex Lozano, 54’), Julio Iglesias, Marru (Chata, 54’) y Vanderson.

Juventud Torremolinos (1): Javi Cuenca, Edu López, Dani Fernández, Javi Mérida, Sergio Díaz (Javi López, 78’), Climent (Moreno, 46’), Alset (Eneko, 77’), Fran Castillo, Fran Gallego (Miguel Pérez, 66’), Camacho (Iban Ribeiro, 66’) y Servetti.

Árbitro: García Rubio (castellano-manchego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Cortijo, Yerai y Rafa de Vicente, mientras que por parte visitante la vió Climent.

Gol: 0-1 (79’) Fran Castillo se interna hasta la línea de fondo y hace el pase de la muerte para que Iban Ribeiro marque a placer.

Incidencias: Unos 4.000 espectadores en el Iberoamericano de Bahía Sur, que presentó un terreno de juego en buenas condiciones. Gritos de desaprobación al final del encuentro. Mañana calurosa.