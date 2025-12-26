La vela mundial pone el foco en la Bahía de Cádiz

La Bahía de Cádiz se prepara para despedir el 2025 y recibir el nuevo año con dos competiciones náuticas de alto nivel: la 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe, y la 12ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist. Ambas pruebas, que reunirán a más de 400 regatistas procedentes de diversas comunidades autónomas y países, consolidan una vez más a El Puerto de Santa María y la provincia gaditana como un referente en el calendario internacional del deporte de vela.

La primera cita será la 22ª Regata de Año Nuevo, organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV). Del 28 al 30 de diciembre, 230 deportistas de media docena de países y cuatro comunidades autónomas competirán en aguas gaditanas en clases como iQFOil, Waszp, ILCA (4, 6 y 7), Raceboard, Techno y 420. La regata contará con la participación de destacados regatistas olímpicos y nacionales e internacionales que cerrarán el año luchando por los últimos títulos de la temporada.

La competición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, además de un equipo de más de 30 personas dedicadas a la organización y seguridad tanto en tierra como en mar.

Con el cambio de año, la acción se trasladará a la 12ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, que se celebrará del 2 al 4 de enero de 2026 bajo la organización del CN Puerto Sherry. Este evento, que reúne a cerca de 200 regatistas de ocho comunidades autónomas y el mismo número de países, es una de las citas más esperadas por la cantera internacional de Optimist y forma parte de un exclusivo circuito.

Los participantes competirán por el codiciado Trofeo Excellence Cup al ganador o ganadora absoluto, y la regata Ciudad del Puerto premiará también a los vencedores en las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11, tanto en masculino como en femenino. La Regata Ciudad del Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, lugar al que no ha dejado de pertenecer dado el éxito en su organización, los primeros años por parte del RCN de El Puerto de Santa María y desde el año 2023 bajo la organización del CN Puerto Sherry.

Con estas dos grandes competiciones, la Bahía de Cádiz reafirma su liderazgo como sede de eventos náuticos internacionales, poniendo en valor no solo la excelencia deportiva, sino también la capacidad organizativa con la que cuenta y el atractivo de una ciudad y un campo de regatas único.