Vela: La hora de los campeones del mundo máster

Los actuales campeones máster del mundo de vela de la clase ‘Flying Dutchman’, Pepe Ruiz y Fran Martínez, han entrenado muy fuerte en estos días para preparar su participación en el Mundial, para el que cuentan las horas hasta acudir a un gran cita que se celebrará del 5 al 10 de septiembre, en Verona (Italia), en Lago di Garda. Pepe, conocido como ‘El Hijo del Viento’, y Fran, al que todos llaman cariñosamente ‘El abuelo’, confían en revalidar su título mundial aunque será tan difícil como complicado ya que en el campeonato están inscritos los mejores especialistas.

Los campeones viajará a Italia el jueves 1 de septiembre y son optimistas: “¡Claro que lo somos, pero también realistas. Estamos preparados para todo y vamos a intentarlo a muerte. Competiremos fuerte, con mucha ilusión, pero también vamos a disfrutar de lo que tanto nos gusta”.

Los dos regatistas y su entrenador, Juan Castañeda (director del Club Náutico de El Puerto de Santa María), agradecen que el puerto de Conil y el Club Náutico les dieran todas las facilidades para poder entrenar en sus aguas, en los últimos días, antes de partir hacia Verona. El gaditano Pepe Ruiz, además, recuerda la gestión de la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, que propició la colaboración de las entidades conileñas: “La colaboración ha sido total y se lo agradecemos desde el corazón”. Las jornadas de entrenamiento en Conil han sido intensas. Juan Castañeda les dio mucha caña y se corrigiendo detalles de la navegación. Pepe y Fran se encontraron muy bien, rápidos, fuertes y ‘sintiendo’ el barco, tras realizar muchas maniobras y pruebas de trimado.

En el Lago di Garda se van a encontrar a los grandes especialistas del mundo de ‘Flying Dutchman’: alemanes, húngaros, daneses y holandeses que prácticamente son profesionales: “O sea que viven de la vela”, aclara el alicantino Fran que lleva sólo dos años compitiendo con Pepe: “Para mí él, que es el tripulante, es el 60% del barco y yo, como patrón lo respeto y admiro, completo el 40% del trabajo en las regatas”. Juan Castañeda difiere un poco en su opinión al considerar que “los dos hacen una labor al 50%, trabajan y se compenetran bien. ¿Campeones otra vez? Es muy difícil porque todo depende de las salidas en cada prueba (son 12 en total) y hay mil detalles a tener muy en cuenta”. Tripulante y patrón navegan juntos desde hace dos años, tras una reunión en Altea, donde el año pasado se proclamaron campeones mundiales máster; en esta categoría los dos regatistas tienen que sumar más de 100 años (Pepe tiene 49 y Fran, 66).

n el campeonato absoluto del año pasado Pepe Ruiz y Fran Martínez fueron terceros, detrás de húngaros y alemanes. En lo que también coinciden los dos campeones es que todos los participantes se llevan fenomenal: “La verdad es que somos un gran equipo de amigos y regateamos para divertirnos, pero también es cierto que en el agua, a la hora de competir, cada barco lleva ‘el cuchillo en los dientes’ y la lucha es total”.

Sobre la calificación que tiene la vela de deporte elitista, ambos no ocultan que es una realidad. El barco ‘Timón de Roche’ lo compraron en Alemania hace un par de años y están muy contentos y orgullosos. Sobre lo que costó, mientras Pepe sonríe, Fran comenta que “¿el dinero? Somos amateurs y nos costeamos todo, pero es el gasto que menos me duele”. Los regatistas destacan el patrocinio, no solo del ‘Timón de Roche’, sino de Jorge Ordóñez, propietario de las bodegas ‘Avancia/Godello’. “Tener con nosotros, un año más, tan importante patrocinador nos motiva, ilusiona y es un gran honor, al que siempre queremos corresponder con responsabilidad y triunfos”. Los curriculums de Pepe y Fran en la vela son realmente espectaculares.

Fran Martínez ‘El abuelo’ es radiólogo y todavía trabaja en el Hospital de Torrevieja, mientras que Pepe Ruiz, es socio/administrador del ‘Timón de Roche’, e imaginen el trabajo que tienen en el restaurante, siempre lleno en estos meses de verano. Pepe es optimista “por supuesto, vamos a Italia a por todas” y Fran igual “la ilusión y las ganas de competir no nos faltan, aunque, por el trabajo de Pepe, no hemos podido entrenar todo lo que hubiésemos querido en este mes pero, desde luego, durante todo el año se ha realizado un buen trabajo. Pero, sin problemas, ¡¡vamos a por todas!!”.