Vela: David Blanco y Aroa Rubio consolidan su liderato en la Liga Driveris de Snipe

La Flota de Snipe de Cádiz celebró días pasados la segunda jornada puntuable de la Liga Driveris de Snipe en el campo de regatas Bravo, situado en las inmediaciones de la Punta de San Felipe, en aguas de la Bahía y bajo la organización del Real Club Náutico de Cádiz.

La jornada, coincidiendo con el Día de Andalucía, estuvo condicionada por la falta de viento. El comité de regatas se vio obligado a retrasar la señal de atención hasta que se alcanzaron las condiciones mínimas para poder dar una salida válida a las 20 unidades de la clase Snipe presentes. Finalmente, pudo disputarse una única manga con un viento muy débil, que apenas alcanzó los ocho nudos de intensidad, lo que convirtió la prueba en un ejercicio de máxima concentración, lectura fina del campo y extrema sensibilidad en la maniobra.

En estas circunstancias técnicas, volvió a imponerse la regularidad y el excelente momento de forma de David Blanco y Aroa Rubio, a bordo del Aivlis (30507), que firmaron la victoria en la manga del 28F y consolidan así el liderato de la clasificación general en División Oro con un total de cuatro puntos tras tres pruebas disputadas. La tripulación del Real Club Náutico de Cádiz, que ya dominó con autoridad la pasada temporada, continúa mostrando una solvencia extraordinaria en todo tipo de condiciones, confirmándose como la referencia actual de la clase Snipe en la Bahía.

La segunda posición provisional en División Oro corresponde a José Antonio Garrido y Pepe González (Cocoliso, 31137), del CNR Cádiz, con ocho puntos. Mientras que el tercer puesto lo ocupan Alfonso Díaz-Canel y Alexander Tinoco (NALIA by ROCKWOOL, 31260), con catorce puntos, en una clasificación que comienza ya a marcar diferencias tras las tres pruebas celebradas.

También destacaron en esta jornada Juanma Pérez y Santi Pérez (Tanguillo), Enrique Flethes y Miguel Gey (Torregorda), así como Alberto Medel Jr. y Alberto Medel (La Caleta), todos ellos manteniéndose en posiciones de privilegio en una División Oro que ha contado con 24 embarcaciones clasificadas hasta el momento

En la División Plata, el liderato provisional es para Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Cervantes Jr., del Club Náutico de Sevilla, con cuatro puntos; seguidos por Javier Arístegui y José Luis Cano (Siroco), y por Ramón y Mariano Fiol, en una categoría que sigue mostrando una notable igualdad y una progresiva incorporación de nuevas tripulaciones.

La jornada reunió a embarcaciones procedentes del Real Club Náutico de Cádiz y su Flota de Snipe, la Comisión Naval de Regatas de la Armada, el Club Náutico de Puerto Sherry, la Universidad de Cádiz y el Club Náutico de Sevilla, reforzando el carácter abierto y competitivo de la Liga, que este año celebra su vigésimo séptima edición

La próxima cita del calendario será el 21 de marzo, correspondiente al Trofeo Puerto Sherry, donde la flota gaditana volverá a medirse en un circuito que se prolongará hasta el mes de noviembre y que continúa consolidándose como uno de los referentes de la clase Snipe en Andalucía.

Antes, varias tripulaciones gaditanas se desplazarán el próximo fin de semana a la Copa del Rey de la clase Snipe, que se celebrará en el Real Club Mediterráneo de Málaga, una de las citas más destacadas del calendario nacional de la clase. Entre ellas estarán Alfonso Díaz-Canel (NALIA by ROCKWOOL) y los juveniles Pablo Sánchez-Guillermo, representando a la flota gaditana en un evento de máximo nivel competitivo.