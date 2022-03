Vela: Líderes visitantes en el International iQFOil Games Cádiz

Provechosa jornada el jueves 10 de marzo en la Bahía de Cádiz para el segundo asalto del ‘International iQFOil Games Cádiz’, gracias a un viento que de menos a más, acabó por marcar una espléndida y regatera jornada. El Slalom ha sido por segundo día el formato elegido para todas las clases hasta completar tres pruebas más los senior y Sub 21, y dos los Juveniles Sub 17 y Sub 19. A la vez que la intensidad de viento que rozó los 12 nudos, la igualdad entre los aspirantes se va incrementando, centrados en no fallar frente a rivales muy atentos.

Con la suma de la tercera prueba entra ya en juego un descarte en todas las clases, más valioso para unos que para otros que van más sobrados, los menos. Entre los hombres, sigue líder el brasileño Mateus Isaac, quien con dos primeros y con el descarte de un 19º, suma ya más de una decena de puntos sobre el hongkonés Ling Yeung. El líder Sub 21 sube al segundo puesto absoluto gracias al descarte de un 11º, con dos 5º en los otros dos recorridos. A dos puntos se sitúa el finlandés Jacob Eklund validando un 1º y un 5º, y al igual que los anteriores descartando un pinchazo.

Por su parte el último representante olímpico español, el canario Ángel Granda, está obligado a trabajar duro para volver al top, después de una jornada muy irregular en la que ha ido de menos a más desde un 23º a un 15º y un 1º. Granda se sitúa ahora cuarto a tres puntos del podio provisional, con uno menos que el segundo Sub 21, el estadounidense Alexander Temko.

Jornada redonda para la finlandesa Aleksandra Blinnikka, que sorprende con tres primeros y sube de la cuarta a la primera plaza entre las mujeres. Con dos y cuatro puntos más le siguen la italiana Giorgia Speciale, 1,5,1, y la española Nicole Van der Valden, quien a pesar de perder el primer puesto salva los muebles con el descarte de un 13º que acompañó a dos 3º.

La andaluza Blanca Manchón (CN Sevilla) se coloca quinta con dos 5º y un 7º, empatada con la hongkonesa Ma Kwan Ching (5,1,19), cuarta. Cambios también en el liderato Sub 21, ahora en manos de la italiana Sofia Renna (9,7,17) por dos puntos sobre la turca Merve Vatan, hoy 19ª, 3ª y 13ª.

Vuelco en la cabeza de la categoría Sub 19 masculino, donde ahora manda el francés Emile Roullet con dos 1º y un 3º, seguido con seis puntos más por los polacos Maciej Pietrzak y Konrad Machura empatados en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El primer español en esta clase es el andaluz Alejandro Arauz del CN Puerto Sherry, que se sitúa en el decimotercer puesto a solo dos puntos del top 10.

Entre las chicas, la polaca Pola Wawrzyniak suma un 2º a su primero del miércoles y se vale del descarte de un 11º para mantenerse líder por la mínima de un punto sobre su compatriota Aleksandra Wasiewicz, que ganó la primera prueba de hoy pero se ve obligada a desechar un fuera de línea en la siguiente.

El tercer puesto con dos puntos más es para la francesa Lila Bondois, 4ª y 2ª. La igualdad acecha también al podio, con la cuarta clasificada, la polaca Karolina Gajdzinska, a un solo punto. La primera española es la windsurfista del CN Sevilla, Lucía García-Cubillana, séptima en el desempate a su favor con la polaca Katerina Altmannova.

Un punto separa ahora al andaluz Antonio Medina (RC El Candado) del liderato entre los chicos Sub 17, después de que el jueves haya sido superado por el polaco Igor Gdavisla con dos victorias frente a un 3º y un 2º del malagueño. El tercer puesto es para otro español, el deportista del CN Salou, Cesar Alonso, quien en sus aspiraciones deberá controlar a la fuerte presión que recibe por detrás, con el portugués Martim Mendes y el español también de Salou Sandro Portune, empatados en el cuarto y quinto puesto a un solo punto.

Entre las chicas, se mantiene líder la polaca María Rudowicz, seguida con dos y tres puntos más por este orden por la húngara Hanna Simon y la andaluza Arancha Sahuquillo del CN Sevilla, que intercambian sus puestos con respecto al primer día.

La regata recibía el jueves la visita de la directora general de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Junta de Andalucía, María de Nova, que quiso comprobar de primera mano el ambiente del campeonato y visitar junto al presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro, las instalaciones del CEEDA (Centro de Excelencia Educativa Deportiva), acompañados también por el delegado territorial Miguel Andreu y la concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Lola Campos.

Este viernes 11 de marzo la cita llega a su ecuador con la tercera de sus cinco jornadas, y las primeras salidas programadas a las 12:00 horas. Todo apunta a que la lluvia y el viento fuerte serán los que marquen el paso este día.