La última prueba del Andaluz de Enduro Indoor, todo un éxito en Medina

El vuelo de un piloto sobre su máquina en el circuito asidonense.

Las instalaciones deportivas del Prado de la Feria, en Medina Sidonia, volvieron a ser el centro de atención de todos los aficionados, apasionados o seguidores al mundo de las motos, para disfrutar de la disputadísima última carrera del Campeonato Andaluz de Enduro Indoor. Se trata de una de las especialidades más duras, difíciles y complicadas, en la cual casi medio centenar de pilotos procedentes de toda la comunidad andaluza disputaron en tres mangas, sus pruebas en varias categorías, demostrando de esta manera nervios de aceros, pericia, destreza, equilibrio, la velocidad o la rapidez a la hora de dominar potentes máquinas en un circuito diseñado con no pocas trampas difíciles de superar. Este año se ha batido récord de participación, con 42 pilotos andaluces, y de público asistente.

Alrededor de 1.500 personas que se desplazaron hasta el complejo polideportivo se volvieron a emocionar con las espectaculares voladuras, saltos, virajes, caídas, derrapajes, choques, frenadas y otras arriesgadas maniobras, al olor de la gasolina, el humo o el ruido de los potentes motores de las máquinas, guiadas por expertos corredores.

Nadie falló, ni el público, que llenó las instalaciones, ni la organización, el Club Deportivo Top-Cross, que lo bordó con la ayuda de las autoridades locales, que colaboraron con el evento a pesar de los tiempos que corren dando un claro ejemplo de compromiso con el deporte y, por supuesto, los pilotos, que lo dieron todo para pasar una increíble velada del mejor Enduro Indoor Andaluz.

La pericia de un participante en una de las zonas de mayor complejidad.

Durante más de cuatro horas, las extraordinarias instalaciones municipales de Medina Sidonia fueron el centro de atención del Enduro Indoor Andaluz, que no decepcionó a ninguno de los presentes que acudieron en gran número para ver en directo las evoluciones de los mejores especialistas de esta espectacular disciplina.

En el municipio asidonense, la clasificación en la categoría reina la encabezó en Sénior PRO Sergio Navarro Huertas, seguido de Alejandro Navarro Huertas y Juan Rey García. Con esta última prueba disputada en Medina, los campeones de Andalucía 2025 de esta disciplina deportiva en sus distintas categorías han sido en Sénior PRO Alberto Blanco Hinojosa, por delante de Juan Rey García y Santiago Martín Fernández.

El público disfrutó con la labor de los pilotos.

Júnior-SUB-23: 1º. Iván García Carreño, 2º. Alberto Navarro Sánchez y 3º. Manuel Jesús Velasco Marcos. Sénior FUN: 1º. Cristóbal Manuel Rubio Arco, 2º. Juan Francisco Carrillo García y 3º. Francisco Cabeza Menacho. Máster 40: 1º. David Torralba Diéguez, 2º. Juan Isidro Medina Cano y 3º. José Antonio Sánchez González. Aficionados: 1º. Pablo Mora Fernández, 2º. Julio Alberto Sojo Jiménez y 3º. Álvaro Malagón Pareja.

El presidente del club organizador, Miguel Benítez, ha destacado el éxito de participación, la excelente respuesta del público y el gran ambiente vivido durante toda la jornada. De la misma manera que felicita a todos los equipos, voluntarios y entidades colaboradoras que han hecho posible una temporada memorable, así como al Ayuntamiento por su apoyo a esta disciplina deportiva.