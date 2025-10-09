El Trofeo de la Hispanidad está de vuelta

La Bahía de Cádiz acoge entre este viernes 10 de octubre y próximo lunes 13 de octubre, la décima edición del Trofeo de la Hispanidad de Optimist, una cita que celebra una década de historia consolidada como una de las pruebas más valiosas del calendario autonómico y nacional de vela infantil. La regata, organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) desde el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), reunirá a cerca de 200 jóvenes regatistas de entre 11 y 16 años, procedentes de todas las provincias andaluzas, Canarias, Baleares, Melilla y Portugal.

La cita, abierta a las categorías Sub 13 y Sub 16, es mucho más que una regata, supone un punto de encuentro entre promesas de la vela nacional e internacional y una oportunidad única para que los jóvenes andaluces midan su verdadero nivel frente a deportistas de otras comunidades y territoriales. Su carácter formativo y competitivo la ha convertido en un referente para la detección de talento y la preparación de los futuros equipos autonómicos.

El Trofeo de la Hispanidad es, además, la última prueba puntuable para el I Circuito Provincial de Vela de la Diputación de Cádiz, tras las celebradas en Puerto Real organizada por el CN El Trocadero, Sanlúcar de Barrameda bajo la organización del RCN de Sanlúcar y La Línea de la Concepción organizada por el RCN de La Línea. Esta condición añade un atractivo extra para los regatistas andaluces, que buscarán en aguas portuenses los últimos puntos en juego antes del cierre del circuito.

La organización moviliza a casi una treintena de profesionales, entre técnicos, jueces, balizadores, personal de seguridad y voluntarios, lo que refleja la capacidad logística y de gestión de la Federación Andaluza de Vela, que vuelve a situar a El Puerto de Santa María como centro neurálgico de la vela ligera juvenil. La cita cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, y la colaboración de Puerto Sherry.

Más allá del ámbito deportivo, el Trofeo de la Hispanidad tiene un impacto directo en la economía local. La llegada de casi 200 jóvenes regatistas acompañados por entrenadores, técnicos y familiares convierte esta cita en un revulsivo para la hostelería y el comercio portuense en unas fechas ya consideradas de temporada baja, reforzando el papel del deporte náutico como motor económico y social en la provincia.

En lo deportivo, se han programado doce pruebas a disputar a lo largo de cuatro jornadas, a partir de este viernes, con tres al día siempre que las condiciones de viento lo permitan. A este respecto, el parte meteorológico anuncia vientos de intensidad media y algo de llovizna algunas jornadas.