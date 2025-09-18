Triunfo de Luis Miguel Sagardoy en el Torneo XXII Aniversario de Cádiz Club de Golf

Con una magnífica climatología y con un campo en perfecto estado, se celebró el aniversario de este activo club gaditano que ha llegado a los 22 años con más de doscientos torneos organizados en los distintos campos de la geografía de la provincia.

Días pasados se disputaba el Torneo XXII Aniversario, organizado por Cádiz Club de Golf en las instalaciones de Villanueva Golf & Croquet, con la participación de 78 jugadores bajo la modalidad 'Individual Stableford' y en el que se impuso Luis Miguel Sagardoy Moreno, con un espléndido 9 bajo par.

Como viene siendo tradicional en este torneo, año tras año, al finalizar la competición se entregaron a los abonados, que en este año cumplían sus cinco años consecutivos con Cádiz Club de Golf, una bolsa de palos de golf personalizada como premio a su fidelidad.

El torneo se cerró con una comida de confraternidad entre los jugadores y al finalizar la misma se entregaron los premios a los ganadores, seguido del tradicional sorteo de regalos que siempre ofrece este club consistente en diversos lotes de conservas barbateñas de El Rey de Oros, de Ibéricos Señorón y de los quesos Cuatro Tetas exclusivos del club.

Cabe recordar que este torneo es puntuable en el Circuito Social 2025 CDZGLF que, a final de año, entregará sus premios a los diez mejores clasificados.

Entrega de las bolsas como premio a la fidelidad.

Los premios fueron los siguientes:

Los que fueron más certeros y, por tanto, se llevaron el menú degustación en La Mirilla por su golpe más cercano a bandera en los pares 3 del campo. Approachs: Fidel Miranda Torres (hoyo 2), Manuel Rodríguez Verdejo (hoyo 6), María Pilar Valderrama Bernal (hoyo 8) y José Manuel Betanzos Bernal (hoyo 13).

Tercera clasificada, con 42 puntos y gran queso: Patricia Sánchez-Ferragut Soto; segundo clasificado, con 42 puntos y caña de lomo: José Manuel Betanzos Bernal; y campeón, con 45 puntos y paletilla ibérica: Luis Miguel Sagardoy Moreno.