Triunfo isleño en Paterna en el encuentro aplazado (0-3)

El CD San Fernando continúa su imparable caminar en la Tercera Andaluza y consiguió su enésima victoria en los once partidos que ha disputado. En esta ocasión, el equipo de Jaime Bugatto se deshizo del Rivera (0-3) en un partido que fue aplazado en su momento y que se disputó a pesar de que el grupo descansaba en esta jornada.

Con rapidez se adelantaron los isleños que vieron como su máximo goleador, que acumula ya 15 dianas, Pedro Carrión, abría la cuenta goleadora del cuadro de San Fernando a los dos minutos de comenzar el choque.

El tanto dio alas al cuadro de Bugatto, que dominó el choque por completo y aumentó su ventaja en el marcador cuando el partido transcurría la media hora de juego con un tanto de David Montero a la salida de un córner.

La segunda mitad no tuvo más historia que la tranquilidad que le daba a los azulinos la ventaja en el marcador, la cual fue ampliada en el descuento del choque merced al tanto anotado por el joven Jesús Alfred, que puso el cero a tres definitivo ante el millar de aficionados azulinos que se dieron cita en el Municipal de Paterna, donde el ambiente resultó extraordinario.