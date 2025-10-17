Tres gaditanos, en el equipo español para el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en El Salvador

Del 10 al 15 de noviembre de 2025, Surf City El Salvador acogerá una nueva edición del ISA World SUP & Paddleboard Championship, la cita mundial más importante de estas disciplinas.

La Selección Española de SUP y Paddleboard afronta el campeonato con un equipo sólido y experimentado, que combina deportistas de primer nivel internacional y jóvenes promesas que representan el presente y futuro del SUP español.

El conjunto nacional llega a esta cita con el objetivo de consolidar el crecimiento competitivo de los últimos años y reafirmar la posición de España entre las potencias mundiales del Stand Up Paddle y el Paddleboard.

Entre los seleccionados hay tres gaditanos: Juan de Los Reyes, Antonio Morillo y Fernando Pérez, en lo que supone un gran éxito para este deporte en la provincia.