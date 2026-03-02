Tablas justas del Conil ante el Atlético Central (0-0)

No hubo goles en el Conil-Atlético Central celebrado en el Pérez Ureba, donde el equipo de Jesús Barbadilla 'Jesule' fue capaz de resistir ante un rival que aspirar a pelear el ascenso.

Los conileños tenían clara la lectura del encuentro y así lo hicieron en ambos periodos con una defensa muy segura que complicaba el juego creativo de los visitantes. El Central asustó en el primer tiempo, si bien luego le costó encontrar alguna fisura en la zaga local, que salvo un par de despistes mantuvo el tono.

El equipo jandeño se mantiene en zona tranquila de la tabla clasificatoria y ya le queda una jornada menos para obtener el objetivo de la permanencia.

El próximo fin de semana visita al Tomares en un duelo en el que hay en juego más que tres puntos, ya que se trata de un adversario que está metido en el 'fango' del descenso.