Suma y sigue del San Fernando, 0-3 al Conil B

La racha del CD San Fernando no tuvo freno en Conil y sumó su séptima victoria consecutiva (0-3). Los números del equipo azulino comienzan a ser escandalosos y ha conseguido la friolera de 33 goles en siete partidos y lleva 620 minutos sin recoger el cuero de su portería, precisamente desde la primera jornada en la que el San Fernando Atlético se puso por delante.

Los de Jaime Bugatto supieron sufrir en un campo duro y complicado, pero Dani Herrera, que posteriormente se tuvo que retirar lesionado, marcó el 0-1 en el minuto 34. En la segunda parte, Rafa se convirtió en protagonista con dos grandes intervenciones y fue Trabazo, en el 70’, el que sentenció el choque, mientras que Carlos Muñoz, tras una asistencia del cancerbero Rafa, puso el cero a tres definitivo.

El Conil B fue un digno rival que en todo momento trató de oponer la máxima resistencia sin renunciar a su estilo de juego, pero que acabó cediendo ante un rival que sigue lanzado y que pocas veces perdona cuando dispone de una ocasión clara.

El próximo fin de semana al equipo isleño le toca de nuevo ejercer como visitante, en este caso en el campo del Trebujena Balompié.