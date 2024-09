Sinner se corona campeón del US Open al vencer al estadounidense Fritz (3-0)

Nueva York/El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo su primer Abierto de Estados Unidos y rompió el sueño del estadounidense Taylor Fritz, que aspiraba a ser el primer campeón local en 21 años.

Número uno del mundo y ganador también este año del Abierto de Australia, Sinner superó claramente a Fritz, que ocupa la posición 12 del ránking, por 6-3, 6-4 y 7-5 en dos horas y 15 minutos.

Desde el lejano 2003 con Andy Roddick, la afición estadounidense no ha celebrado un título masculino en Flushing Meadows.

De la polémica del dopaje al triunfo

Sinner dio positivo en marzo en un control antidopaje en el Masters 1.000 de Indian Wells, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente en la semana previa del Abierto de EE.UU. al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador por usar un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida.

Esta decisión provocó un importante debate dentro del mundo del tenis sobre si Sinner recibió trato de favor por ser uno de los tenistas más importantes de la ATP en estos momentos.

Jannik Sinner alza los brazos tras derrotar a Taylor Fritz. / John Magamblo / Efe

De ahí que en su rueda de prensa en la jornada de medios en Nueva York solo se hablara de un tema.

"Por supuesto no es ideal (lidiar con esto) justo antes de un grand slam, pero sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", dijo.

Sinner y Alcaraz, el cambio generacional

Con dos grand slam para cada uno este año, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz han certificado en 2024 el cambio generacional del tenis tras gloriosa época del big three.

El triunfo este domingo de Sinner, número uno del mundo, en el Abierto de Estados Unidos cerró un 2024 ya histórico para el tenis puesto que es el primer año desde 2002 sin un grande para Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

Con el suizo ya retirado y el español y el serbio en principio en los últimos compases de sus brillantes carreras, el presente y el futuro del tenis apuntan ya a Alcaraz y Sinner como herederos más que destacados de la siguiente generación.

En principio, el de El Palmar había tomado una importante ventaja en esa carrera frente al transalpino alcanzando por ejemplo el número uno con 19 años y ganando su primer 'grand slam' también con esa edad en el Abierto de EE.UU. en 2022.

El murciano ha seguido marcando el ritmo y, con solo 21 años, ya tiene cuatro majors en su palmarés: dos Wimbledon (2023 y 2024), un Roland Garros (2024) y un Abierto de EE.UU. (2022).

Tampoco hay que olvidar su plata olímpica en París 2024, ni sus cinco Masters 1.000 y sus 15 torneos en total.

Segundo grand slam del italiano

Pero la respuesta de Sinner, que a veces había mostrado dudas para dar el paso definitivo en los momentos clave, llegó en este 2024 en el que ganó su primer grand slam (el Abierto de Australia), su segundo (el Abierto de EE.UU.) y nada menos que seis torneos en total.

Por el camino, el italiano llegó este año por primera vez el puesto número 1 de la ATP, donde se mantiene todavía con una ventaja cada vez más amplia sobre sus perseguidores. En total ha ganado en su carrera tres Masters 1.000 y 15 torneos.

Sin embargo, también ha lidiado este año con una importante polémica por su positivo en un control antidopaje en Indian Wells, que al final se quedó sin sanción por entender que todo fue un fallo de su fisioterapeuta.

En este duelo que apunta a marcar el tenis en los próximos años, Alcaraz lleva la delantera con cinco triunfos frente a cuatro de Sinner y con algunas victorias tan notables como la victoria en las semifinales de Roland Garros de este mismo año.